R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c r i s i a b i t a t i v a n o n è u n a c a l a m i t à n a t u r a l e , m a i l r i s u l t a t o d i s c e l t e p o l i t i c h e c h e h a n n o t r a s f o r m a t o i l d i r i t t o a l l a c a s a i n r e n d i t a f i n a n z i a r i a ” . L o s c r i v e l ’ e u r o d e p u t a t a d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , B e n e d e t t a S c u d e r i , i n u n i n t e r v e n t o p u b b l i c a t o s u l ’ U n i t à . “ I n I t a l i a u n a c a s a s u q u a t t r o è i n u t i l i z z a t a , m e n t r e g l i a f f i t t i n e l l e g r a n d i c i t t à a s s o r b o n o f i n o a l 7 0 % d e i r e d d i t i f a m i l i a r i . E p p u r e , s e l e i n d i s c r e z i o n i s a r a n n o c o n f e r m a t e , i l g o v e r n o M e l o n i i n t e n d e a f f i d a r e l a g e s t i o n e d e l l a c r i s i a b i t a t i v a a i g r a n d i f o n d i i m m o b i l i a r i : g l i s t e s s i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a d a g g r a v a r e i l p r o b l e m a ” , s p i e g a S c u d e r i . “ I l l a b o r a t o r i o d i q u e s t a i m p o s t a z i o n e s o n o g l i s t u d e n t a t i p r i v a t i , d o v e u n p o s t o l e t t o p u ò s u p e r a r e i 7 0 0 e u r o a l m e s e . I n t a n t o l ’ I t a l i a c o n t i n u a a c o n s u m a r e s u o l o a r i t m i r e c o r d e l ’ e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e p u b b l i c a r e s t a f e r m a : s o l o i l 2 , 6 % . A l c o n t r a r i o , m o d e l l i c o m e q u e l l o d i V i e n n a – d o v e i l 4 3 % d e g l i a l l o g g i è p u b b l i c o o c o o p e r a t i v o – d i m o s t r a n o c h e u n ’ a l t e r n a t i v a è p o s s i b i l e ” , c o n c l u d e .