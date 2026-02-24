R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i è c h i u s o i l c i c l o d i i n c o n t r i “ I n s i e m e p e r i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e ” , p r o m o s s o d a l l e e u r o p a r l a m e n t a r i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a I l a r i a S a l i s ( T h e L e f t ) e B e n e d e t t a S c u d e r i ( V e r d i / A L E ) a T o r i n o , M i l a n o e G e n o v a . D u r a n t e g l i a p p u n t a m e n t i , S a l i s e S c u d e r i s i s o n o c o n f r o n t a t e c o n e s p o n e n t i d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , a t t i v i s t i e a t t i v i s t e , m o v i m e n t i e r e a l t à t e r r i t o r i a l i , c r e a n d o u n a p i a t t a f o r m a c o m u n e p e r l ’ e l a b o r a z i o n e d i r i s p o s t e c o n c r e t e a l l a c r i s i a b i t a t i v a " . S i l e g g e i n u n a n o t a . “ U s a r e s o l d i p u b b l i c i p e r c o s t r u i r e d i p i ù e a p r e z z i d i l u s s o n o n è l a s o l u z i o n e . S i a i n U e c h e i n I t a l i a c o n i l g o v e r n o M e l o n i l a s t r a d a i n t r a p r e s a è q u e l l a c h e p o r t a a l l ’ a u m e n t o d e l l a d i s u g u a g l i a n z a s o c i a l e . I l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e è u n d i r i t t o p r i m a r i o : n o n s o l o s i d e v e g a r a n t i r e i n m o d o a d e g u a t o , m a s i d e v e a n c h e p o r r e i n r e l a z i o n e a l l a f r u i b i l i t à d i s p a z i s o c i a l i e d i c o m u n i t à " , a f f e r m a n o S a l i s e S c u d e r i . " G l i i n c o n t r i s o n o s t a t i m o l t o p a r t e c i p a t i e p e r q u e s t o r i n g r a z i a m o l e t a n t e r e a l t à t e r r i t o r i a l i i n t e r v e n u t e , c h e s o n o l o s p e c c h i o d e l l e m o l t i s s i m e i s t a n z e d e l l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a e c h e l a v o r a n o d a a n n i s u i t e r r i t o r i p e r r e s i s t e r e a l l a d e r i v a s p e c u l a t i v a c h e t r a t t a l a c a s a c o m e u n a m e r c e e n o n c o m e u n d i r i t t o . A b b i a m o v i s t o t a n t a v o g l i a d i c o n t i n u a r e a c o l l a b o r a r e , a d e s s o a n d r e m o a v a n t i n e l l a b a t t a g l i a r a f f o r z a n d o q u e s t e s i n e r g i e c o n u n a p r o i e z i o n e c o n c r e t a n e l l a n o s t r a a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e ” .