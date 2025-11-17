R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i m a v a c a m t e n p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a ( C m i o ) s i n t o m a t i c a ( c l a s s e I I - I I I s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e N Y H A ) i n p a z i e n t i a d u l t i n e i q u a l i l a t e r a p i a s t a n d a r d r i s u l t a i n s u f f i c i e n t e . I n t o t a l e , i n I t a l i a , s o n o c i r c a 1 1 m i l a l e p e r s o n e c h e s o f f r o n o d i q u e s t a p a t o l o g i a c a r d i a c a , s p e s s o e r e d i t a r i a , d e b i l i t a n t e e p r o g r e s s i v a c h e p u ò c a u s a r e a i p a z i e n t i s i n t o m i a n c h e m o l t o g r a v i . I l n u o v o f a r m a c o o r a l e è i l p r i m o i n i b i t o r e s e l e t t i v o e r e v e r s i b i l e d e l l a m i o s i n a c a r d i a c a , l a p r o t e i n a r e s p o n s a b i l e d e l l a m a l a t t i a , n o n c h é l ’ u n i c o a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l e . L ’ a n n u n c i o o g g i a R o m a i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b . " S i t r a t t a d i u n a p a t o l o g i a i n c u i l a c o m p o n e n t e m u s c o l a r e d e l c u o r e , i l m i o c a r d i o , v a i n c o n t r o a d u n e c c e s s i v o i s p e s s i m e n t o , d e f i n i t o i p e r t r o f i a – s p i e g a I a c o p o O l i v o t t o , o r d i n a r i o d i C a r d i o l o g i a e d i r e t t o r e C a r d i o l o g i a p e d i a t r i c a , A o u M e y e r d i F i r e n z e ; d i r e t t o r e S e r v i z i o C a r d i o m i o p a t i e A o u C a r e g g i d i F i r e n z e - . Q u a n d o l ’ i s p e s s i m e n t o c o i n v o l g e i l s e t t o c h e d i v i d e i d u e v e n t r i c o l i , s i p u ò g e n e r a r e u n o s t a c o l o a l f l u s s o i n u s c i t a d a l v e n t r i c o l o s i n i s t r o . T a l i f o r m e v e n g o n o d e f i n i t e ' o s t r u t t i v e ' , m o l t o s p e s s o s i n t o m a t i c h e a n c h e n e i g i o v a n i . M a v a c a m t e n a p r e n u o v e e d i n t e r e s s a n t i p r o s p e t t i v e d i c u r a . L a s u a a z i o n e c o n s i s t e n e l r i d u r r e l ’ e c c e s s i v a c o n t r a z i o n e d e l m i o c a r d i o e l ’ o s t r u z i o n e a l f l u s s o i n u s c i t a d a l v e n t r i c o l o s i n i s t r o . C o m e è s t a t o e v i d e n z i a t o d a g l i s t u d i c l i n i c i , m a v a c a m t e n p u ò r i d u r r e n e l l ’ o l t r e 8 0 % d e i p a z i e n t i i l r i c o r s o a l t r a t t a m e n t o c h i r u r g i c o , c h e n e i c a s i p i ù g r a v i h a r a p p r e s e n t a t o f i n o r a l ’ u n i c a o p z i o n e d i s p o n i b i l e . A l t e m p o s t e s s o i l f a r m a c o h a d i m o s t r a t o d i m i g l i o r a r e i n m o d o r i l e v a n t e l a q u a l i t à d i v i t a , r i d u c e n d o l ’ e n t i t à d e i p r i n c i p a l i s i n t o m i i n m o d o p a r a g o n a b i l e a l l a c h i r u r g i a , c o n u n b u o n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à . M a v a c a m t e n r a p p r e s e n t a p e r t a n t o u n a s v o l t a i n n o v a t i v a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a , c h e d e v e e s s e r e i m p l e m e n t a t a n e l l ’ a m b i t o d i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i d o t a t i d i t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i s p e c i f i c i " . " L e c a r d i o m i o p a t i e d i m i n u i s c o n o f o r t e m e n t e l ’ e f f i c i e n z a e i l r e g o l a r e f u n z i o n a m e n t o d e l c u o r e - a g g i u n g e G i a n f r a n c o S i n a g r a , o r d i n a r i o d i C a r d i o l o g i a , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o c a r d i o - t o r a c o v a s c o l a r e A z i e n d a s a n i t a r i a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a T r i e s t e e p r e s i d e n t e e l e t t o S o c i e t à i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i a ( S i c ) - . I n I t a l i a , o l t r e 3 5 0 m i l a p e r s o n e s o n o c o l p i t e d a u n a f o r m a d i c a r d i o m i o p a t i a , d i c u i p i ù d i 1 0 0 m i l a p r e s e n t a n o f o r m e i p e r t r o f i c h e . Q u e s t e p a t o l o g i e s o n o s p e s s o s o t t o v a l u t a t e d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e , m a h a n n o i m p o r t a n t i r i c a d u t e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o p e r i l S s n . R i c h i e d o n o e l e v a t e r i s o r s e p e r i l m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l a m a l a t t i a o l t r e c h e p e r l a g e s t i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e c l i n i c h e . L a f o r m a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a p r e s e n t a u n a f o r t e c o m p o n e n t e g e n e t i c a . S i s t i m a i n f a t t i c h e c i r c a i l 5 0 % d e i p a z i e n t i a b b i a u n a c o n c l a m a t a p r e d i s p o s i z i o n e e r e d i t a r i a . I s i n t o m i i n v a l i d a n t i r e n d o n o d i f f i c i l i a n c h e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e p i ù s e m p l i c i , t r a i p i ù f r e q u e n t i d o l o r e t o r a c i c o , p a l p i t a z i o n i , s e n s o d i s t o r d i m e n t o , s v e n i m e n t i i m p r o v v i s i e s t a n c h e z z a p e r s i s t e n t e . L a c a r d i o m i o p a t i a p u ò p o r t a r e a g r a v i c o m p l i c a n z e c o m e l o s c o m p e n s o c a r d i a c o e , n e i c a s i p i ù c r i t i c i , a d a r r e s t o c a r d i o - c i r c o l a t o r i o " . " L a d i a g n o s i d i c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a c o l p i s c e i n m o d o i m p r o v v i s o e p r o f o n d o i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e . Q u e s t a c a r d i o m i o p a t i a p u ò a v e r e u n f o r t e i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a - s o t t o l i n e a F r a n c o C e c c h i , P r e s i d e n t e d e l l ’ A i c a r m A p s ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c a r d i o m i o p a t i e ) – g i à a s s o c i a t o d i c a r d i o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e - . A i c a r m , c o n i l s u p p o r t o d i s p e c i a l i s t i e v o l o n t a r i , d a a n n i g a r a n t i s c e i n f o r m a z i o n e e s o s t e g n o a t t r a v e r s o s e r v i z i d e d i c a t i c o m e ' C u o r i i n a s c o l t o ' , l i n e a t e l e f o n i c a c h e o f f r e a s c o l t o a t t i v o e f o r n i s c e i n d i c a z i o n i u t i l i p e r c o m p r e n d e r e l a p r o p r i a c o n d i z i o n e e i m p a r a r e a c o n v i v e r e c o n l a c a r d i o m i o p a t i a . L ’ a s s o c i a z i o n e p r o m u o v e i n o l t r e e v e n t i f o r m a t i v i , c o m e i c o r s i p e r p a z i e n t i e s p e r t i i n m a l a t t i e e r e d i t a r i e d e l m i o c a r d i o , w e b i n a r s u t e m i s p e c i f i c i , c o r s i d i r i a n i m a z i o n e c a r d i o p o l m o n a r e p e r i f a m i l i a r i e u n a c o m u n i c a z i o n e c o s t a n t e a t t r a v e r s o i l s i t o w e b e i s u o i c a n a l i d i g i t a l i e s o c i a l . N e l p e r c o r s o d e i p a z i e n t i r e s t a n o a n c o r a i m p o r t a n t i l a c u n e l e g a t e s i a a d i a g n o s i s p e s s o t a r d i v e c h e a l l e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a l l e t e r a p i e p i ù a v a n z a t e , f a r m a c o l o g i c h e e c a r d i o c h i r u r g i c h e . G a r a n t i r e u n a c c e s s o r a p i d o e u n i f o r m e a l l e c u r e è e s s e n z i a l e p e r m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d i c h i c o n v i v e c o n l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a " . " D a o l t r e 7 0 a n n i m e t t i a m o l a n o s t r a p a s s i o n e e c o m p e t e n z a a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , s o s t e n e n d o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l ’ i n n o v a z i o n e p e r m i g l i o r a r e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a – a f f e r m a A l e s s a n d r o B i g a g l i , S e n i o r C o u n t r y M e d i c a l D i r e c t o r d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b - . L ’ a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d i A i f a d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i m a v a c a m t e n r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e t r a g u a r d o p e r i p a z i e n t i c o n c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a i n I t a l i a . S i a m o p r o f o n d a m e n t e o r g o g l i o s i d e l n o s t r o c o n t r i b u t o , c h e p u ò d a v v e r o c a m b i a r e i l p e r c o r s o d i c u r a e o f f r i r e n u o v e p r o s p e t t i v e a c h i c o n v i v e c o n q u e s t a m a l a t t i a . C o n t i n u i a m o i l n o s t r o i m p e g n o n e l l ’ a r e a c a r d i o v a s c o l a r e p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e " . L a t e r a p i a s t a n d a r d d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a s i n t o m a t i c a – r i p o r t a u n a n o t a – è a b a s e d i β - b l o c c a n t i c a r d i o s e l e t t i v i β - 1 n o n v a s o d i l a t a n t i ( a t e n o l o l o , b i s o p r o l o l o , a c e b u t o l o l o , m e t o p r o l o l o ) e c a l c i o - a n t a g o n i s t i n o n d i i d r o p i r i d i n i c i ( v e r a p a m i l , d i l t i a z e m ) .