R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è l ' a n n o , c i n q u a n t e s i m o , d e l l ' o r d i n a m e n t o p e n i t e n z i a r i o i t a l i a n o , c h e è s t a t o u n a s v o l t a n e l l a v i t a d e g l i i s t i t u t i p e n i t e n z i a r i , c o n i l r i f i u t o e i l d i v i e t o d i t r a t t a m e n t i c o n t r a r i a l s e n s o d i u m a n i t à ; c o n l a r i a f f e r m a z i o n e , b e n c o s t r u i t a e b e n d i s p o s t a e r a f f i g u r a t a , o b b l i g a t o r i a , d e l f i n e r i e d u c a t i v o d e l l a p e n a . E a n c h e d e l p r o g e t t o e d e l l a m i s s i o n e d e g l i i s t i t u t i d i c o s t i t u i r e , p r e v e d e n d o l e , o p p o r t u n i t à d i s o c i a l i z z a z i o n e . P e r q u e s t o " i " c o n t a t t i c h e v i s o n o - e r i n g r a z i o l ' U n i v e r s i t à d i T o r V e r g a t a p e r l ' i n i z i a t i v a o r m a i v e n t e n n a l e d i q u e s t o r a p p o r t o c o n l ' a t t i v i t à a r t i s t i c a - q u e s t e a t t i v i t à , q u e s t e i n i z i a t i v e , f a n n o s ì c h e g l i i s t i t u t i d i p e n a n o n s i a n o i s o l a t i d a l m o n d o e s t e r n o , m a f a c c i a n o p a r t e , c o m e è d o v e r o s o , d e l m o n d o e s t e r n o , d e l m o n d o d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' i s t a l l a z i o n e p e r m a n e n t e ' B e n u ' d i E u g e n i o T i b a l d i p r e s s o l a C a s a c i r c o n d a r i a l e f e m m i n i l e d i R e b i b b i a . " P e r q u e s t o è u n ' i n d i s p e n s a b i l e e s i g e n z a - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - q u e l l a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c h e v i e n e a s s i c u r a t a d a l l a P o l i z i a p e n i t e n z i a r i a , u n r u o l o d e c i s i v o i n q u e s t i p e r c o r s i , d e l l a n e c e s s i t à d i c o i n v o l g e r e , c o m e v i e n e f a t t o i n t a n t e s e d i c a r c e r a r i e , i l v o l o n t a r i a t o , d e l d i n a m i c o p r o t a g o n i s m o d e i s i n g o l i i s t i t u t i p e n i t e n z i a r i , c h e v a v a l o r i z z a t o e v a c o n s e n t i t o c h e s i e s p r i m a , r i p e t o , c o n p r o t a g o n i s m o , p e r c h è l ' i s t i t u t o è i l v e i c o l o p r i n c i p a l e d i c o l l e g a m e n t o c o n l a r e a l t à e s t e r n a d e l l a d i m e n s i o n e c a r c e r a r i a . E q u i n d i d i g a r a n t i r e p r o s p e t t i v e , f u t u r o , r i p r e s a , r i n a s c i t a . P e r q u e s t o è i n d i s p e n s a b i l e o p e r a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e . Q u i , i n q u e s t o i s t i t u t o v e n g o n o s v i l u p p a t e q u e s t e i n i z i a t i v e , c h e s o n o e m b l e m a t i c h e , e s e m p l a r i " . " N a t u r a l m e n t e - h a p o i l a m e n t a t o M a t t a r e l l a - n o n s i p u ò i g n o r a r e c h e n o n d o v u n q u e è c o s ì , c h e v i s o n o i s t i t u t i c h e h a n n o u n a c o n d i z i o n e t o t a l m e n t e i n a c c e t t a b i l e , i n c u i n o n v i s o n o a t t i v i t à s i m i l i . O c c o r r e c h e q u e s t o m e s s a g g i o , c h e v i e n e d a i c i n q u a n t ' a n n i d e l l ' o r d i n a m e n t o p e n i t e n z i a r i o i t a l i a n o , v e n g a r a c c o l t o , s v i l u p p a t o e p r a t i c a t o . P e r q u e s t o s o n o l i e t o d i e s s e r e q u i e h o t r a s c o r s o q u e s t i m o m e n t i i n s i e m e a v o i p e r s o t t o l i n e a r e q u a n t o s i a n o i m p o r t a n t i p e r i l n o s t r o P a e s e , p e r l a s u a s o c i e t à q u e s t i p e r c o r s i d i c o i n v o l g i m e n t o c u l t u r a l e , p r o f e s s i o n a l e , d i p r o s p e t t i v a d i f u t u r o c h e v e n g o n o a s s i c u r a t i e s v i l u p p a t i . E q u i n d i c o m p l i m e n t i a i d u e i s t i t u t i , n e l l ' a m b i t o f e m m i n i l e e n e l l ' a m b i t o m a s c h i l e , p e r q u a n t o f a n n o " .