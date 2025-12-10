R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a è i l t e r r e n o m i g l i o r e , p i ù a l t o , p e r c o s t r u i r e f u t u r o , r e c u p e r o e r i n a s c i t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' i s t a l l a z i o n e p e r m a n e n t e ' B e n u ' d i E u g e n i o T i b a l d i p r e s s o l a C a s a c i r c o n d a r i a l e f e m m i n i l e d i R e b i b b i a . " A b b i a m o r a c c o l t o l a t e s t i m o n i a n z a d i t r e a l t e e s p r e s s i o n i d i c u l t u r a : q u e s t a p i e c e t e a t r a l e c h e c o n d u c e a I t a l o C a l v i n o , l a t e s t i m o n i a n z a d e l l o s t u d e n t e c h e h a i n i z i a t o u n p e r c o r s o d i c u l t u r a a c c a d e m i c a e B e n u . T u t t e e t r e q u e s t e t e s t i m o n i a n z e , q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i d i c u l t u r a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - h a n n o i n r e a l t à i n c o m u n e i l s e n s o e i l s i g n i f i c a t o c h e B e n u i n t e n d e e s p r i m e r e : l a r i n a s c i t a , i l f u t u r o , n o n s o l t a n t o l a s p e r a n z a , m a l a c e r t e z z a d e l f u t u r o . V o r r e i r i n g r a z i a r e i l m a e s t r o E u g e n i o T i b a l d i p e r l ' o p e r a . A v e r e c o l l o c a t o i n s i e m e i l s u o g e n i o a r t i s t i c o e d e s s e r s i f a t t o i n t e r p r e t e d e l l e s e n s i b i l i t à a r t i s t i c h e d e l l e d o n n e d i R e b i b b i a è s t a t o u n g r a n d e l a v o r o , è s t a t o v e i c o l o , s t r u m e n t o d e i s e n t i m e n t i , d e l l e s e n s i b i l i t à , d e g l i s p u n t i a r t i s t i c i d e l l e d o n n e d i R e b i b b i a , e s p r i m e v o l o n t à d i r i n a s c i t a , c h e è t i p i c o d e l l a F e n i c e , a p p u n t o . E q u e s t a v o l o n t à è q u e l l a c h e v i e n e i n d i r i z z a t a q u i a t t r a v e r s o i p e r c o r s i c u l t u r a l i : l ' a r t e , l o s t u d i o , i l t e a t r o , l ' a r t e r a f f i g u r a t i v a . P r i m a d i e n t r a r e q u i , h o a v u t o a n c h e l a t e s t i m o n i a n z a d i u n ' a l t r a f o r m a i m p o r t a n t e , p r o f e s s i o n a l e , d i a t t i v i t à d i p a s t i c c e r i a , m a a n c h e d i c u l t u r a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e " . L ' o p e r a B e n u r i m a n d a a u n a c r e a t u r a m i t o l o g i c a e g i z i a , a n t e s i g n a n a d e l l a F e n i c e , s i m b o l o m i l l e n a r i o d i r i n a s c i t a . S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o d i a r t e p a r t e c i p a t a , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e S e v e r i n o e d a l l a F o n d a z i o n e P a s t i f i c i o C e r e r e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n t e s a S a n p a o l o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i c o n o s c e r e a l l e d o n n e d e t e n u t e u n o s p a z i o d i e s p r e s s i o n e , d i r a c c o n t o e , s o p r a t t u t t o , d i r i n a s c i t a . A t t r a v e r s o i l d i s e g n o , l e p a r t e c i p a n t i h a n n o e l a b o r a t o s i m b o l i , s t o r i e p e r s o n a l i e a s p i r a z i o n i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o a t t i v o a l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ o p e r a .