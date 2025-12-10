( A d n k r o n o s ) - L ’ o p e r a , c h e h a a v u t o i l p a t r o c i n i o d e l d i c a s t e r o p e r l a C u l t u r a e l ’ E d u c a z i o n e d e l l a S a n t a S e d e e d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a - d i p a r t i m e n t o d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e p e n i t e n z i a r i a , s i c o m p o n e d i d u e f e n i c i a l t e o l t r e o t t o m e t r i , c h e s i a c c e n d o n o o g n i s e r a g r a z i e a l l ’ e n e r g i a p r o d o t t a a t t r a v e r s o c y c l e t t e c o l l e g a t e a u n s i s t e m a e l e t t r i c o . V i s i b i l i a n c h e d a l l ’ e s t e r n o , l e i m m a g i n i s o n o f r u t t o d i u n a n n o d i l a v o r o t r a i n c o n t r i , a s c o l t o e l a b o r a t o r i a r t i s t i c i , d u r a n t e i q u a l i l e d e t e n u t e h a n n o d i s e g n a t o s i m b o l i c a m e n t e p r e g i , f r a g i l i t à , f e r i t e e d e s i d e r i d i t r a s f o r m a z i o n e . T i b a l d i h a t r a s f o r m a t o q u e s t i c o n t r i b u t i i n u n ’ o p e r a c h e r a p p r e s e n t a u n a u t o r i t r a t t o c o l l e t t i v o e p o r t a u n m e s s a g g i o d i r i n a s c i t a e s p e r a n z a a c h i v i v e l a c o n d i z i o n e d e t e n t i v a . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e s o n o i n t e r v e n u t i S t e f a n o D e M i c h e l e , c a p o d i p a r t i m e n t o d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e p e n i t e n z i a r i a ; N a d i a F o n t a n a , d i r e t t r i c e d e l l a C a s a c i r c o n d a r i a l e f e m m i n i l e d i R e b i b b i a ' G e r m a n a S t e f a n i n i ' ; P a o l a S e v e r i n o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S e v e r i n o ; A l e s s i a , d e t e n u t a c h e h a p a r t e c i p a t o a l l a b o r a t o r i o s u l l ’ o p e r a ' B e n u ' ; M a r i n a F o r m i c a , p r o f e s s o r e s s a d i S t o r i a m o d e r n a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a e c o o r d i n a t r i c e d e l p r o g e t t o ' U n i v e r s i t à i n c a r c e r e ' ; N i c h o l a s , d e t e n u t o d e l l a C a s a c i r c o n d a r i a l e m a s c h i l e d i R e b i b b i a N u o v o c o m p l e s s o e s t u d e n t e d e l P r o g r a m m a ' U n i v e r s i t à i n c a r c e r e ' . A l t e r m i n e d e l l ’ e v e n t o , d e t e n u t i e d e x d e t e n u t i d e l l a C a s a c i r c o n d a r i a l e m a s c h i l e d i R e b i b b i a h a n n o e s e g u i t o u n a p e r f o r m a n c e t e a t r a l e t r a t t a d a u n b r a n o d e l l ’ o p e r a ' L e c i t t à i n v i s i b i l i ' , d i I t a l o C a l v i n o . L ’ U n i v e r s i t à i n c a r c e r e d i T o r V e r g a t a , n a t a n e l 2 0 0 6 , è s t a t a l a p r i m a r e a l t à d e l L a z i o a g a r a n t i r e u n p e r c o r s o a c c a d e m i c o s t a b i l e a i d e t e n u t i . N e l t e m p o i l p r o g e t t o s i è a m p l i a t o c o n p u b b l i c a z i o n i , l a b o r a t o r i e c o l l a b o r a z i o n i c u l t u r a l i , a c c o m p a g n a n d o l a c r e s c i t a c o s t a n t e d e g l i s t u d e n t i . ' R e b i b b i a : l a C i t t à i n v i s i b i l e ' è u n p r o g e t t o d i d o c u - t e a t r o n a t o d a l l ’ e s p e r i e n z a v e n t e n n a l e d e i L a b o r a t o r i d ’ a r t e i n c a r c e r e . S i i s p i r a a l l ’ o p e r a d i I t a l o C a l v i n o i n o c c a s i o n e d e l 4 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l a s c o m p a r s a d e l l ' a u t o r e .