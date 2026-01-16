R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e d o n n e u n d e r 4 0 c o l p i t e d a t u m o r e m a m m a r i o s o n o s e m p r e p i ù i n t e r e s s a t e a l l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à . I l 2 5 % , i n f a t t i , a c c e t t a d i s o t t o p o r s i a t r a t t a m e n t i p e r i l c o n g e l a m e n t o d e g l i o v o c i t i p r i m a d e l l ' i n i z i o d e i c i c l i d i c h e m i o t e r a p i a . I n o l t r e , l a s t i m o l a z i o n e o r m o n a l e p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e g l i o v o c i t i n o n i n f l u i s c e n e g a t i v a m e n t e s u l l a p r o g n o s i d a l m o m e n t o c h e n o n a u m e n t a i l r i s c h i o d i r e c i d i v a . S o n o q u e s t i i d u e p r i n c i p a l i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o P r e f e r , c o o r d i n a t o d a l l ' u n i v e r s i t à d i G e n o v a - o s p e d a l e S a n M a r t i n o , c h e h a c o i n v o l t o 7 4 6 d o n n e ( d ' e t à c o m p r e s a t r a 1 8 - 4 5 a n n i ) e d è s t a t o d i r e c e n t e p r e s e n t a t o a l m e e t i n g i n t e r n a z i o n a l e S a n A n t o n i o B r e a s t C a n c e r S y m p o s i u m . I l d e l i c a t o t e m a d e l l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à f e m m i n i l e è a n c h e a l c e n t r o d e l c o n v e g n o n a z i o n a l e ' B a c k F r o m S a n A n t o n i o ' c h e s i a p r e o g g i n e l c a p o l u o g o l i g u r e . L ' e v e n t o è d e d i c a t o a l l e p r i n c i p a l i n o v i t à e m e r s e n e g l i u l t i m i m e s i s u l c a r c i n o m a m a m m a r i o . I l c a n c r o a l s e n o " n o n d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o c o m e u n a m a l a t t i a c h e i n t e r e s s a s o l o l e d o n n e i n m e n o p a u s a o o v e r 6 5 - s o t t o l i n e a L u c i a D e l M a s t r o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o , u n i v e r s i t à d i G e n o v a - I n I t a l i a c i r c a 1 c a s o s u 1 0 c o l p i s c e d o n n e u n d e r 4 0 " , e i l c a r c i n o m a m a m m a r i o " r a p p r e s e n t a p i ù d e l 4 0 % d i t u t t i i t u m o r i d i a g n o s t i c a t i p r i m a d e i 5 0 a n n i . S o l i t a m e n t e s o n o n e o p l a s i e a g g r e s s i v e l a c u i g e s t i o n e r i s u l t a c o m p l e s s a n o n s o l o d a u n p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , m a a n c h e p s i c o l o g i c o , p r o p r i o p e r l e d i v e r s e e s i g e n z e c h e p r e s e n t a u n a g i o v a n e d o n n a . T r a q u e s t e v i è l a n e c e s s i t à d i o t t e n e r e u n a g r a v i d a n z a d o p o l a m a l a t t i a e i t r a t t a m e n t i a n t i t u m o r a l i " . " N e l c o r s o d e g l i a n n i a b b i a m o i n d i v i d u a t o s t r a t e g i e i n g r a d o d i u n i r e l e i n e v i t a b i l i e s i g e n z e d i c u r a c o n i d e s i d e r i d i m a t e r n i t à d e l l a p a z i e n t e - p r o s e g u e M a t t e o L a m b e r t i n i , c o o r d i n a t o r e d e l l o s t u d i o P r e f e r e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a m e d i c a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i G e n o v a - I r c c s o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o - P e r m o l t o t e m p o n o i o n c o l o g i , p e r p a u r a d i u n a p o s s i b i l e r e c i d i v a , a b b i a m o c o n s i d e r a t o c o m e p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s a l a s t i m o l a z i o n e o r m o n a l e . C o n i l n u o v o s t u d i o , i n v e c e , è s t a t o e v i d e n z i a t o c o m e n o n v i s i a n o e f f e t t i n e g a t i v i d e l t r a t t a m e n t o . P e r c o n g e l a r e g l i o v o c i t i è n e c e s s a r i a l a s t i m o l a z i o n e o r m o n a l e p e r u n p e r i o d o l i m i t a t o d i t e m p o , d i s o l i t o s o l o 1 0 - 1 5 g i o r n i . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o P r e f e r p o s s o n o f o r n i r e n u o v e p r o s p e t t i v e p e r m i g l i o r a r e l a c o n s u l e n z a s u l l ' o n c o - f e r t i l i t à n e l l e d o n n e i n p r e m e n o p a u s a c o n u n c a n c r o m a m m a r i o i n f a s e i n i z i a l e " . " I l n u o v o a s s e t t o o r g a n i z z a t i v o d e l l a s a n i t à L i g u r e h a t r a i s u o i o b i e t t i v i l ' u l t e r i o r e m i g l i o r a m e n t o d e l l a r i c e r c a , o l t r e c h e d e l l ' a s s i s t e n z a i n c a m p o o n c o l o g i c o - a f f e r m a M o n i c a C a l a m a i , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a m e t r o p o l i t a n a d i G e n o v a - P e r q u a n t o r i g u a r d a i l c a r c i n o m a m a m m a r i o , t e n e n d o c o n t o d e i v o l u m i a t t u a l i , l a B r e a s t U n i t d e l n u o v o o s p e d a l e m e t r o p o l i t a n o c o n o l t r e 1 . 0 0 0 n u o v i c a s i a l l ' a n n o s i c o l l o c h e r à t r a l e p r i m e 5 B r e a s t U n i t n a z i o n a l i p e r n u m e r o d i c a s i o p e r a t i . E ' n o s t r a i n t e n z i o n e e s p o r t a r e q u e s t o m o d e l l o , c h e h a g i à c o n s e n t i t o d i i m p l e m e n t a r e l ' o m o g e n e i t à d e l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c o d e l l e d o n n e c o n c a r c i n o m a m a m m a r i o , a d a l t r e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e p e r g a r a n t i r e l a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a a t u t t i i p a z i e n t i " . S e m p r e a l c o n v e g n o d i G e n o v a - r i p o r t a u n a n o t a - s o n o i l l u s t r a t i i p r i n c i p a l i r i s u l t a t i d i u n ' a n a l i s i d e l l o s t u d i o A l t t o r e l a t i v a m e n t e a l l e s c e l t e d e l l a t e r a p i a e n d o c r i n a n e l c a r c i n o m a m a m m a r i o p r e c o c e H r + / H e r 2 + . L a r i c e r c a è s e m p r e s t a t a p r e s e n t a t a , n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e i n s e s s i o n e o r a l e , a l S a n A n t o n i o B r e a s t C a n c e r S y m p o s i u m e h a v i s t o i n p r i m a l i n e a l ' o s p e d a l e l i g u r e . " A b b i a m o a f f r o n t a t o u n t e m a m o l t o c o n t r o v e r s o a l q u a l e a b b i a m o c e r c a t o d i d a r e r i s p o s t e o g g e t t i v e a t t r a v e r s o u n f o l l o w - u p d i 1 0 a n n i - r i f e r i s c o n o D e l M a s t r o e L a m b e r t i n i - I n p a r t i c o l a r e , l a c o n t r o v e r s i a r i g u a r d a v a i l m i g l i o r t r a t t a m e n t o o r m o n a l e p e r l e p a z i e n t i i n p r e m e n o p a u s a c o n t u m o r e H r + / H e r 2 + , p e r l e q u a l i , f i n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e i d a t i d e l l o s t u d i o A l t t o , v i e r a u n a d i v e r s i t à d i i n d i c a z i o n i t r a i d i v e r s i o n c o l o g i : a l c u n i p r e s c r i v e v a n o ( i n a s s o c i a z i o n e a l l a s o p p r e s s i o n e o v a r i c a ) t a m o x i f e n e e a l t r i i n i b i t o r i d e l l ' a r o m a t a s i . A n a l i z z a n d o i d a t i d e l l o s t u d i o A l t t o , a b b i a m o c h i a r i t o c h e i l m i g l i o r t r a t t a m e n t o d a o f f r i r e a q u e s t e p a z i e n t i è r a p p r e s e n t a t o d a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l a s o p p r e s s i o n e o v a r i c a a s s o c i a t a a i n i b i t o r e d e l l ' a r o m a t a s i . Q u e s t i r i s u l t a t i h a n n o c h i a r i t o u n d u b b i o m o l t o i m p o r t a n t e , p e r m e t t e n d o a t u t t i g l i o n c o l o g i d i p r e s c r i v e r e i l m i g l i o r t r a t t a m e n t o p e r l e p a z i e n t i " . I n f i n e , d a l l ' e v e n t o d i G e n o v a v i e n e e v i d e n z i a t a l ' i m p o r t a n z a d e l l a l o t t a a l t a b a g i s m o . A b r e v e p a r t i r à u n a r a c c o l t a f i r m e p e r u n a l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e . " P r o p o n i a m o a l P a r l a m e n t o d i a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l c o s t o d i t u t t i i p r o d o t t i a b a s e d i t a b a c c o - r i m a r c a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) - S i a m o c o n v i n t i c h e s o l o u n b r u s c o a u m e n t o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e p u ò e s s e r e e f f i c a c e p e r c o m b a t t e r e u n o d e i p i ù p e r i c o l o s i f a t t o r i d i r i s c h i o o n c o l o g i c i . C o m e v i e n e r i b a d i t o n e l l ' a n n u a l e a p p u n t a m e n t o d i G e n o v a , l ' I t a l i a è a l l ' a v a n g u a r d i a , i n E u r o p a e n e l m o n d o , p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l c a n c r o . T u t t a v i a , l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a r i m a n e u n ' a r m a i n d i s p e n s a b i l e p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e i t u m o r i s u l l a n o s t r a s o c i e t à e s u l S s n . I l f u m o c o n t r i b u i s c e a n c o r a a l l ' i n s o r g e n z a d i t r o p p e n e o p l a s i e c h e s p e s s o p r e s e n t a n o a l t i t a s s i d i m o r t a l i t à . Q u i n d i c h i e d i a m o a l l a c i t t a d i n a n z a d i a i u t a r c i e d i s o s t e n e r e l a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e " .