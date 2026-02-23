R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i a p r o n o n u o v e p r o s p e t t i v e p e r o l t r e 4 0 0 p a z i e n t i c h e o g n i a n n o i n I t a l i a s o n o c o l p i t i d a l l e f o r m e p i ù a v a n z a t e e g r a v i d i t u m o r e t e s t i c o l a r e . L a b i o p s i a l i q u i d a p u ò g u i d a r e l a s e l e z i o n e d e l l e c u r e a n c h e n e i t u m o r i d e l t e s t i c o l o g e r m i n a l i . C o n u n s e m p l i c e e s a m e d e l s a n g u e s i i n d i v i d u a n o o r a q u e i p a z i e n t i c h e p o s s o n o g u a r i r e d e f i n i t i v a m e n t e d a l l a m a l a t t i a a t t r a v e r s o l a c h e m i o t e r a p i a a d a l t e d o s i e i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o . S o n o l e c o n c l u s i o n i d i u n o s t u d i o d e l l ' I g g ( I t a l i a n G e r m C e l l C a n c e r G r o u p ) , c h e f a p a r t e d e l l a F i c o g ( F e d e r a t i o n o f I t a l i a n C o o p e r a t i v e O n c o l o g y G r o u p s ) . " S i t r a t t a d i u n a n e o p l a s i a c h e p r e s e n t a t a s s i d i g u a r i g i o n e n e l l e f o r m e a v a n z a t e a n c h e s u p e r i o r i a l l ' 8 0 % - s p i e g a U g o D e G i o r g i , p r e s i d e n t e I g g e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o - E ' u n c a n c r o r a r o , m a c h e a l t e m p o s t e s s o r i s u l t a i l p i ù f r e q u e n t e t r a g l i a d o l e s c e n t i e g l i a d u l t i u n d e r 4 0 . F a r e g i s t r a r e o g n i a n n o p o c o p i ù d i 2 . 3 0 0 n u o v e d i a g n o s i e , d i q u e s t e , c i r c a i l 1 5 - 2 0 % è d i f f i c i l e d a t r a t t a r e i n q u a n t o i n s t a d i o a v a n z a t o c o n f o r m e p i ù a g g r e s s i v e e r e s i s t e n t i a i c o m u n i t r a t t a m e n t i c o n v e n z i o n a l i . I l t u m o r e d e l t e s t i c o l o d e t e r m i n a u n g r a n d e i m p a t t o s o c i a l e , p e r c h é i n t e r e s s a u o m i n i s p e s s o m o l t o g i o v a n i a i q u a l i n o n p o s s i a m o a c c o n t e n t a r c i s o l o d i a s s i c u r a r e u n p r o l u n g a m e n t o d e l l a v i t a . D o b b i a m o r i u s c i r e a s o m m i n i s t r a r e l e c u r e m i g l i o r i e i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a g u a r i g i o n e d e f i n i t i v a d a l l a m a l a t t i a a n c h e n e l l e f o r m e a v a n z a t e i n i z i a l m e n t e r e s i s t e n t i " . L o s t u d i o c l i n i c o p r o s p e t t i c o d e l l ' I g g - i l l u s t r a u n a n o t a - è s t a t o s v i l u p p a t o a l l ' I s t i t u t o r o m a g n o l o p e r l o s t u d i o d e i t u m o r i I r s t D i n o A m a d o r i d i M e l d o l a ( F o r l ì - C e s e n a ) . M i l e n a U r b i n i d e l l a b o r a t o r i o h a c o n d o t t o l e a n a l i s i m o l e c o l a r i p r i n c i p a l i . S u c c e s s i v e a n a l i s i e l a p u b b l i c a z i o n e s o n o s t a t e i n v e c e s e g u i t e a U t r e c h t ( O l a n d a ) e a l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o - o s p e d a l e V i t o F a z z i d i L e c c e . I p a z i e n t i c o i n v o l t i s o n o s t a t i i n t o t a l e 7 0 : t u t t i h a n n o r i c e v u t o a M e l d o l a u n a c h e m i o t e r a p i a a d a l t e d o s i c o n i l s u p p o r t o d e l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o d o p o i l t e s t e m a t i c o . A q u e s t i v a a g g i u n t a u n a c o o r t e d i a l t r i 2 6 c a s i t r a t t a t i c o n c h e m i o t e r a p i a a d o s i c o n v e n z i o n a l i , c u i h a c o n t r i b u i t o i l N a t i o n a l C a n c e r I n s t i t u t e d i B r a t i s l a v a ( S l o v a c c h i a ) . " L a b i o p s i a l i q u i d a è u n e s a m e d e l s a n g u e c h e v a l u t a i l D n a t u m o r a l e c i r c o l a n t e e d a q u e s t o s i s t a b i l i s c e l a t e r a p i a o t t i m a l e - c h i a r i s c e D e G i o r g i - N e l c a r c i n o m a t e s t i c o l a r e v i s o n o i n f a t t i d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e n e t i c h e a s s o c i a t e a d u n a p e g g i o r e p r o g n o s i d e l l a m a l a t t i a e c h e , a l t e m p o s t e s s o , i n d i c a n o q u e i p a z i e n t i p e r c u i è f o n d a m e n t a l e l ' i m p i e g o d i u n t r a t t a m e n t o p i ù i n v a s i v o , m a r i s o l u t i v o . L a c h e m i o t e r a p i a a d a l t e d o s i e i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o p o s s o n o o t t e n e r e d e i r i s u l t a t i c h e n o n s o n o a n c o r a r a g g i u n t i c o n l a ' t r a d i z i o n a l e ' c h e m i o t e r a p i a o r a d i o t e r a p i a . L a b i o p s i a l i q u i d a s t a q u i n d i d i v e n t a n d o u n a r e a l t à n o n s o l o n e l l a g e s t i o n e d i n e o p l a s i e m o l t o d i f f u s e , c o m e q u e l l a a l l a m a m m e l l a o a l p o l m o n e , m a a n c h e n e i t u m o r i g e n i t o - u r i n a r i p u ò f a v o r i r e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e t e r a p i e " . " Q u e s t o s t u d i o d i m o s t r a i l r u o l o f o n d a m e n t a l e c h e p u ò e d e v e a v e r e l a r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e i n o n c o l o g i a - s o t t o l i n e a G i u s e p p e P r o c o p i o , p r e s i d e n t e F i c o g - L a b i o p s i a l i q u i d a è o r m a i u n o s t r u m e n t o d i a n a l i s i i n d i s p e n s a b i l e c h e c o n t i n u a a p r e s e n t a r e d e l l e g r a n d i p o t e n z i a l i t à . Q u e s t e v a n n o a p p r o f o n d i t e a t t r a v e r s o d e g l i s t u d i s p e c i f i c i e c o n d o t t i s u p o p o l a z i o n i s e m p r e p i ù g r a n d i d i p a z i e n t i . I n p a r t i c o l a r e , s t a d i m o s t r a n d o d i a i u t a r e d a v v e r o i c l i n i c i n e l d e l i c a t o p r o c e s s o d i s e l e z i o n e d e i t r a t t a m e n t i . E v i t a r e a i m a l a t i , s o p r a t t u t t o s e g i o v a n i , c u r e i n v a s i v e e i n e f f i c a c i d e v e e s s e r e u n a d e l l e n o s t r e p r i o r i t à . L a r i c e r c a c o n d o t t a d a l l ' I g g è u n i m p o r t a n t e p r i m o p a s s o n e l l a d i r e z i o n e d i u n i m p i e g o s t a n d a r d d e l l ' e s a m e e m a t i c o n e l c a r c i n o m a t e s t i c o l a r e " .