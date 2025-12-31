R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n u o v o g o v e r n o r e g i o n a l e d e l l a C a m p a n i a n a s c e d a v v e r o m a l e . C ’ è b e n p o c o d i c u i e s s e r e s o d d i s f a t t i e c ’ è s o l o d a p r e o c c u p a r s i . L a G i u n t a F i c o , c h e v i e n e p r e s e n t a t a o g g i , è m o n c a d i a s s e s s o r a t i i m p o r t a n t i , c o n f u s a n e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e d e l e g h e e p o v e r a d i c o m p e t e n z e . È i l r i s u l t a t o d i s e t t i m a n e d i l o t t e i n t e r n e a l c e n t r o s i n i s t r a f i n a l i z z a t e s o l o a l l ’ o c c u p a z i o n e d e l p o t e r e , a l r e g o l a m e n t o d i c o n t i a l l ’ i n t e r n o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c h e e s p r i m e t r e e s p o n e n t i m a s c h i e s i r i c o r d a d e l l e p a r i o p p o r t u n i t à c o m e u n o s l o g a n s o l o q u a n d o l e s c e l t e t o c c a n o a d a l t r i , e a l l a d e f i n i t i v a m e s s a i n u n a n g o l o d e l l ’ e x p r e s i d e n t e D e L u c a , c h e n e e s c e c o m p l e t a m e n t e r i d i m e n s i o n a t o " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e c o o r d i n a t o r e i n C a m p a n i a , G i a n p i e r o Z i n z i . " A l l a f i n e , F i c o , p e r c e d e r e a l l e p r e s s i o n i d e l l a s u a m a g g i o r a n z a c h e c h i e d e v a p i ù p o l t r o n e , è s t a t o c o s t r e t t o a r i n u n c i a r e a l l ’ a s s e s s o r e a l B i l a n c i o , p r o p r i o m e n t r e l a R e g i o n e s i a p p r e s t a a d e n t r a r e i n e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o . U n a s c e l t a a s s u r d a e d i s c u t i b i l e , i n s i e m e a t a n t e a l t r e , c o m e l a n o m i n a d i u n ’ a s s e s s o r a a l l ’ A m b i e n t e e d i u n ’ a l t r a c o n l a d e l e g a a l l a b i o d i v e r s i t à e p r o t e z i o n e d e g l i a n i m a l i : s o l o c o n f u s i o n e . S i c o n f e r m a , p o i , l a n o m i n a d e l s i n d a c o d i P o r t i c i , C u o m o , s u c u i c i s o n o f o r t i d u b b i d i l e g i t t i m i t à . L a L e g a , c h e h a a c u o r e s e m p r e g l i i n t e r e s s i d e l l a C a m p a n i a e d e i s u o i c i t t a d i n i , a u g u r a a l l a n u o v a G i u n t a b u o n l a v o r o e , p e r q u e s t o , f a r à u n ’ o p p o s i z i o n e s e m p r e c o s t r u t t i v a e r e s p o n s a b i l e . T u t t a v i a , v i s t e l e p r e m e s s e , e s p r i m i a m o u n a v a l u t a z i o n e f o r t e m e n t e n e g a t i v a s u l l e s c e l t e f a t t e . S i a m o d a v v e r o p r e o c c u p a t i - c o n c l u d e Z i n z i - p e r c h é i g r a n d i p r o b l e m i e l e g r a v i e m e r g e n z e c h e h a l a n o s t r a r e g i o n e - s a n i t à , t r a s p o r t i , a m b i e n t e , l a v o r o , p e r c i t a r n e a l c u n i – r i s c h i a n o d i a g g r a v a r s i u l t e r i o r m e n t e ” .