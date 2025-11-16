R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H a t r a s f o r m a t o u n g a r a g e i n a b i t a z i o n e e p o i h a a p p r o f i t t a t o d i u n c o n d o n o p e r u n a c a s a a l C i r c e o . R o b e r t o F i c o è q u e s t o , u n o c h e v o l e v a a b o l i r e l a p o v e r t à e c e l ’ h a f a t t a , h a a b o l i t o l a s u a e o r a h a c a s a c o n d o n a t a e b a r c a f i n o a p o c o t e m p o f a o r m e g g i a t a a N i s i d a . L ’ e r e d e d e s i g n a t o d i D e L u c a n e l c e n t r o s i n i s t r a , e g i à f a r i d e r e c o s ì , p r i m a c h i e d e i l c o n d o n o p o i s i s c a g l i a c o n t r o i l c o n d o n o q u a n d o a p r o p o r r e u n a s a n a t o r i a è F r a t e l l i d ’ I t a l i a c h e v u o l e s o l o s i s t e m a r e u n a p e n d e n z a c h e v a a v a n t i d a l 2 0 0 3 . U n a c o s a , d o p o q u e s t i e p i s o d i , è c h i a r i s s i m a : a F i c o d e l b e n e c o m u n e n o n i m p o r t a n i e n t e . A l u i i n t e r e s s a s o l t a n t o l a p o l t r o n a ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i .