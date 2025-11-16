R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E m e n d a m e n t o s u l c o n d o n o e d i l i z i o è u n t r u c c o d e l l a d e s t r a p e r r a c c a t t a r e q u a l c h e v o t o i n e x t r e m i s . S p a r i r à d o p o e l e z i o n i 2 3 - 2 4 n o v e m b r e . A n c h e p e r c h é l a m a n o v r a n o n s a r à d i s c u s s a p r i m a d i d i c e m b r e . A u r n e c h i u s e . P e r s i n o l ’ e x S i n d a c o d i N a p o l i , A c h i l l e L a u r o , p r e n d e r e b b e l e d i s t a n z e d a q u e s t a s c h i f e z z a ” . L o a f f e r m a A r t u r o S c o t t o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a .