R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R o b e r t o F i c o è l a p i ù b e l l a p r o m e s s a d i r i n n o v a m e n t o p e r q u e s t a r e g i o n e . S i a m o a l t u o f i a n c o e n o n p o t r a i c o n t a r e s o l o s u l P d e s u l l a c o a l i z i o n e m a a n c h e s u l l e p o l i t i c h e f a t t e d a l g o v e r n o c a m p a n o i n q u e s t i a n n i . V o g l i o r i n g r a z i a r e p e r s o n a l m e n t e E n z o D e L u c a c h e o g g i s o s t i e n e F i c o i n u n a c o a l i z i o n e a n c o r a p i ù l a r g a : a v a n t i i n s i e m e " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l c o m i z i o d i c h i u s u r a d e l c e n t r o s i n i s t r a a N a p o l i .