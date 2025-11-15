R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D o p o c h e " G i o r g i a M e l o n i a s e t t e m b r e " a v e v a " a n n u n c i a t o u n p i a n o s u l l a c a s a , i n m a n o v r a n o n c ' è n u l l a , p e r ò o g g i c o m e e m e n d a m e n t o F r a t e l l i d ' I t a l i a p r o v a a i n s e r i r e l ' e n n e s i m o c o n d o n o , c h e è s t r i z z a r e l ' o c c h i o a c h i n o n h a r i s p e t t a t o l e r e g o l e , d a n d o u n c o l p o a g l i s t i n c h i d i q u e l l i c h e l e r e g o l e l e h a n n o s e m p r e r i s p e t t a t e . P e r c h é i n v e c e n o n f a c c i a m o u n g r a n d e p i a n o p e r l a c a s a c h e i n q u e s t o P a e s e m a n c a d a v e n t ' a n n i ? P e r c h é n o n r i m e t t i a m o q u e l f o n d o p e r l ' a f f i t t o c h e s o s t e n e v a q u e l l e f a m i g l i e c h e n o n r i e s c o n o p i ù a p a g a r e l ' a f f i t t o e s t a n n o r i s c h i a n d o l o s f r a t t o ? " L o h a a f f e r m a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , o s p i t e d i ' I n a l t r e p a r o l e ' s u L a 7 .