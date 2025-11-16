R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a s s u r d a p o l e m i c a s u R o b e r t o F i c o c o n l ’ e n n e s i m a b u f a l a d i m o s t r a c h e l a d e s t r a è i n c o n f u s i o n e t o t a l e e n o n s a q u e l l o c h e d i c e , p e r c h é p a r l a d i s a n a t o r i a e f a r i f e r i m e n t o a l c o n d o n o . A l t e m p o s t e s s o , l a m a g g i o r a n z a , p r o p o n e u n e m e n d a m e n t o a l l a M a n o v r a c h e p e r m e t t e d i r i a p r i r e i t e r m i n i d i u n c o n d o n o , c h e è t u t t ’ a l t r a c o s a . L a l o r o v i s i o n e p r e v e d e l a s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i a t t r a v e r s o i l c o l p o d i s p u g n a d e l c o n d o n o , n o i a l c o n t r a r i o a b b i a m o u n a v i s i o n e d i v e r s a , p u n t i a m o a l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l ’ a b i t a t o e s i a m o m o s s i d a l l a v o l o n t à d i d a r e r i s p o s t a a c h i s o f f r e i l p r o b l e m a d e l d i s a g i o a b i t a t i v o . I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e n o n h a n i e n t e d a n a s c o n d e r e e F i c o h a g i à c h i a r i t o o g n i a s p e t t o . G i o r g i a M e l o n i , a l c o n t r a r i o , h a c o m p r a t o u n v i l l i n o a R o m a c h e s e m b r a e s s e r e u n i m m o b i l e d i l u s s o . F o r s e è l e i c h e n a s c o n d e q u a l c o s a ? ” . L o s c r i v e i n u n a n o t a A g o s t i n o S a n t i l l o , d e p u t a t o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e d e l l a C a m e r a .