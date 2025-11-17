R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i c o n d o n a n o g l i u o m i n i . E n e a n c h e l e c a s e . I n C a m p a n i a l a d e s t r a s i p r e s e n t a a l l e r e g i o n a l i c o n u n v e c c h i o c o p i o n e : 1 0 0 e u r o s u l l e p e n s i o n i m i n i m e e u n n u o v o c o n d o n o e d i l i z i o . U n a p r o m e s s a c h e t o r n a p u n t u a l e o g n i v o l t a c h e s i v o t a " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e e d e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d . " E d m o n d o C i r i e l l i l o r i v e n d i c a c o m e p r i o r i t à . E i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i , d a N a p o l i , l o r i n c o r r e d i f e n d e n d o l a r i a p e r t u r a d e l c o n d o n o d e l 2 0 0 3 e m e t t e n d o s u l l o s t e s s o p i a n o l e r e g o l a r i z z a z i o n i d e i m i g r a n t i e l e s a n a t o r i e p e r l e c a s e a b u s i v e . M a u o m i n i e c a s e n o n s o n o l a s t e s s a c o s a . C h i f u g g e d a g u e r r e , p e r s e c u z i o n i o p o v e r t à c e r c a u n a v i t a d i g n i t o s a . C h i c o s t r u i s c e i n z o n a r o s s a , s e n z a p e r m e s s i , s c a r i c a s u l l a c o l l e t t i v i t à i r i s c h i e i c o s t i d e l d i s s e s t o " . " I d a t i s o n o c h i a r i : i n C a m p a n i a u n e d i f i c i o s u d u e è a b u s i v o . E d a l 2 0 0 4 a l 2 0 2 2 s o n o s t a t e e s e g u i t e s o l o 2 3 6 d e m o l i z i o n i . L a l e g g e c ’ è m a n o n s i a p p l i c a . P e r c h é ? P e r c h é i l v o t o d e l c e m e n t o f a c o m o d o . P e r q u e s t o i l p r o b l e m a n o n è t e c n i c o . È p o l i t i c o , e t i c o , c u l t u r a l e . P e r c h é e q u i p a r a r e g l i e s s e r i u m a n i a l l e c o s t r u z i o n i a b u s i v e s i g n i f i c a a v e r p e r s o l a m i s u r a d e l l e c o s e . E s o p r a t t u t t o d e l l a d i g n i t à . N o i l a p e n s i a m o d i v e r s a m e n t e . N o n s i c o n d o n a n o l e p e r s o n e . E l e c a s e , s e i l l e g a l i , s i d e m o l i s c o n o . È u n a q u e s t i o n e d i c i v i l t à d e m o c r a t i c a . L a C a m p a n i a n o n h a b i s o g n o d i p r o m e s s e f a c i l i . H a b i s o g n o d i v e r i t à , r e g o l e e r e s p o n s a b i l i t à " . .