R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n b a s t a v a l a v i c e n d a o p a c a d e l l a b a r c a , è i n f a t t i n o t i z i a d i o g g i , c o m e r i p o r t a t o d a l q u o t i d i a n o ' L a V e r i t à ' , c h e i l c a n d i d a t o d e l M 5 S a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a h a u s a t o l a s a n a t o r i a p e r c o n d o n a r e l a s u a a b i t a z i o n e a l C i r c e o . E p p u r e p r o p r i o i e r i F i c o d i c h i a r a v a c h e n o n s e r v o n o i c o n d o n i m a i l d i r i t t o a l l a c a s a . I n s o m m a , c ’ è c h i c o m e C i r i e l l i f a p r o p o s t e c o n c r e t e p e r a t t u a r e n o r m e c h e v a d a n o i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i c a m p a n i e c h i i n v e c e s g u a z z a n e l l ’ a m b i g u i t à , a l l a f a c c i a d e l l a l o t t a a l l a c a s t a ” . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i .