R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a n c a t a p a r t e c i p a z i o n e d i R o b e r t o F i c o a l c o n f r o n t o R a i t r a i c a n d i d a t i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p a r l a d a s o l a . È u n s e g n a l e p o l i t i c o e l o q u e n t e : e v i d e n t e m e n t e , d o p o l a p e r f o r m a n c e i n c e r t a e i m b a r a z z a n t e o f f e r t a i e r i s u S k y , h a p r e f e r i t o s o t t r a r s i a u n n u o v o e s a m e p u b b l i c o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i . “ U n c a n d i d a t o c h e a s p i r a a g u i d a r e l a C a m p a n i a n o n p u ò d i l e g u a r s i , s o t t r a r s i a l c o n t r a d d i t t o r i o . L ’ a s s e n z a d i F i c o n o n è u n a s v i s t a n é u n i m p r e v i s t o : è p a u r a p o l i t i c a . È i l s e g n o e v i d e n t e d i u n a f r a g i l i t à c h e i c i t t a d i n i h a n n o i l d i r i t t o d i c o n o s c e r e . I l c e n t r o d e s t r a s i p r e s e n t a , F i c o n o . E q u e s t o b a s t a a c h i a r i r e c h i è p r o n t o a g o v e r n a r e e c h i i n v e c e a r r e t r a d i f r o n t e a l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o ” , c o n c l u d e .