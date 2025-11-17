R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F i c o d i c e c h e r i a p r i r e i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a 2 0 0 3 è i m p o s s i b i l e , m a q u e l l o c h e è i m p o s s i b i l e è i s t i t u i r e i l r e d d i t o d i r e g i o n a l a n z a . P e r f a r e g i u s t i z i a i n C a m p a n i a , c i v o l e v a F r a t e l l i d ’ I t a l i a a p r e s e n t a r e l ’ e m e n d a m e n t o . E o c c o r r e c h e i l f u t u r o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e r e c e p i s c a l a n o r m a n a z i o n a l e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " C i r i e l l i h a g i à d e t t o c h e l o f a r e b b e s u b i t o , F i c o s t a d i c e n d o c h e n o n l o f a r e b b e e v o r r e b b e u s c i r s e n e d i c e n d o c h e è i m p o s s i b i l e d a r e a l i z z a r e . T u t t o q u i . F i c o e d i s u o i a m i c i d e l C a m p o l a r g o d i f e n d o n o q u e l l i c h e o c c u p a n o a b u s i v a m e n t e l e c a s e d ’ a l t r i e v o r r e b b e r o d e m o l i r e l e c a s e d e l l a p o v e r a g e n t e " , c o n c l u d e .