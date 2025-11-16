R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o d u e p r o p o s t e c h e i o c o n d i v i d o ” . L o h a d e t t o M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i m o d e r a t i , r i s p o n d e n d o , a m a r g i n e d i u n ’ i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a d A n g r i , a u n a d o m a n d a s u l c o n t r i b u t o d i a l m e n o 1 0 0 e u r o a l m e s e p e r c h i p e r c e p i s c e l e p e n s i o n i p i ù b a s s e a n n u n c i a t o i n c a s o d i v i t t o r i a d a l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m p a n i a , E d m o n d o C i r i e l l i , e s u l l ’ e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o p e r r i a p r i r e i n C a m p a n i a l a s a n a t o r i a e d i l i z i a d e l 2 0 0 3 c h e l a R e g i o n e n o n a p p l i c ò . “ L ’ a u m e n t o d e l l e p e n s i o n i – h a a g g i u n t o C a r f a g n a - s i p u ò r e a l i z z a r e , c o n i l F o n d o s o c i a l e e u r o p e o e d è u n a p r o p o s t a c h e i n c r o c i a s i c u r a m e n t e l a s e n s i b i l i t à d i c h i , c o m e N o i m o d e r a t i , s i b a t t e p e r s o s t e n e r e i p i ù f r a g i l i e c h i r i s c h i a d i r e s t a r e i n d i e t r o . Q u a n t o a l l a r i a p e r t u r a d e i t e r m i n i d e l c o n d o n o , è u n a p r o p o s t a r i v o l t a a r i p r i s t i n a r e c o n d i z i o n i d i e q u i t à a f a v o r e d e i c i t t a d i n i c a m p a n i c h e n o n h a n n o p o t u t o u s u f r u i r e d e l c o n d o n o d e l 2 0 0 3 p e r c h é u n a n o r m a r e g i o n a l e , v o l u t a a l l ’ e p o c a d a l l a s i n i s t r a , d a l p r e s i d e n t e B a s s o l i n o , p r e c l u s e l o r o q u e s t a p o s s i b i l i t à . N a t u r a l m e n t e n o n p a r l i a m o d i a b u s i n e l l e c o s i d d e t t e z o n e r o s s e , d i e c o m o s t r i , d i a b u s i l e g a t i a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e a l l a c a m o r r a : s p e s s o s i t r a t t a d i p i c c o l i a b u s i d i n e c e s s i t à c h e p o s s o n o e s s e r e s a n a t i s u l l a b a s e d i n o r m e c h e n o n s o n o s t a t e a p p l i c a t e s o l t a n t o i n C a m p a n i a . P e r c i ò a p p r o f o n d i r e m o l a n o r m a i n S e n a t o s e n z a a l c u n p r e g i u d i z i o e s e n z a a l c u n a p r e c l u s i o n e , m a a n z i – h a c o n c l u s o C a r f a g n a - c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i g a r a n t i r e a i c i t t a d i n i c a m p a n i u n ' o p p o r t u n i t à d i c u i n o n h a n n o p o t u t o u s u f r u i r e n e l 2 0 0 3 a c a u s a d e l l e s c e l t e d e l l a s i n i s t r a ” .