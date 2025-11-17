R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a s e m b r a d i s t a r e d e n t r o u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e a n n i 5 0 . U n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e t u t t a p r o m e s s e e v o t o d i s c a m b i o . U n a d e s t r a s e n z a u n p r o g r a m m a p e r l a C a m p a n i a e p e r i c a m p a n i , e i n e v i d e n t e d i f f i c o l t à , a t t a c c a i l c a n d i d a t o R o b e r t o F i c o c o n l a b e c e r a p o l e m i c a s u l g o z z o , e f a p r o m e s s e a m a n i b a s s e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l S e n a t o , P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " E a l l o r a v i a a l l ’ e m e n d a m e n t o p e r l a r i a p e r t u r a d e l c o n d o n o e d i l i z i o d e l 2 0 0 3 p e r c e r c a r e d i p r e n d e r s i i v o t i d e g l i a b u s i v i , i n u n t e r r i t o r i o g i à m a r t o r i a t o d a a b u s i e d i l i z i , e a l l e p r o m e s s e d e l c a n d i d a t o C i r i e l l i d i d a r e 1 0 0 e u r o a l m e s e a c h i h a l a p e n s i o n e m i n i m a p e r a t t i r a r e i p e n s i o n a t i , c h e d i s o l i t o v a n n o a v o t a r e . L a C a m p a n i a h a b i s o g n o d i l e g a l i t à e t u t e l a d e l t e r r i t o r i o , n o n d i r i a p r i r e c o n d o n i c h e f a v o r i s c o n o l ' a b u s i v i s m o a n c h e n e l l e a r e e p i ù f r a g i l i . L a d e s t r a u s a l ’ i l l e g a l i t à c o m e s t r u m e n t o d i c o n s e n s o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e " .