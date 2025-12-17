R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C o n f a p i s o s t i e n e c o n c o n v i n z i o n e l ’ o b i e t t i v o d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , d i r a g g i u n g e r e i 7 0 0 m i l i a r d i d i e u r o d i e s p o r t a z i o n i , a t t r a v e r s o i l P i a n o d ’ a z i o n e p e r l ’ e x p o r t i t a l i a n o . U n t r a g u a r d o a m b i z i o s o m a r e a l i s t i c o , c h e p u ò e s s e r e r a g g i u n t o s o l o v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i n d u s t r i e p r i v a t e . I n q u e s t a d i r e z i o n e a c c o g l i a m o c o n f a v o r e l a r i f o r m a d e l M i n i s t e r o c h e p e r m e t t e r à a l l e n o s t r e i m p r e s e d i e s s e r e m a g g i o r m e n t e s u p p o r t a t e t r a m i t e l a r e t e d i p l o m a t i c a n e l m o n d o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i C o n f a p i , C r i s t i a n C a m i s a , i n t e r v e n e n d o a l l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l ’ e x p o r t e d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e p r e s s o l a F i e r a d i M i l a n o . " L e P m i i n d u s t r i a l i - h a s p i e g a t o - r a p p r e s e n t a n o i l f u l c r o d e l M a d e i n I t a l y e l a s p i n a d o r s a l e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e . P e r q u e s t o C o n f a p i s t a l a v o r a n d o a f f i n c h é l e m i s u r e d e l P i a n o s i a n o d a v v e r o a c c e s s i b i l i e o p e r a t i v e p e r l e i m p r e s e . S o l t a n t o a t t r a v e r s o u n ’ a z i o n e c o n g i u n t a t r a M i n i s t e r o , r e t e d i p l o m a t i c o - c o n s o l a r e , I c e , S a c e , S i m e s t e a s s o c i a z i o n i i m p r e n d i t o r i a l i s a r à p o s s i b i l e a c c o m p a g n a r e l e P m i i n d u s t r i a l i v e r s o q u e i m e r c a t i c h e o g g i a p p a i o n o p i ù c o m p l e s s i m a c h e r a p p r e s e n t a n o l e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p i ù r i l e v a n t i p e r i l f u t u r o " . " I d a t i d i u n a n o s t r a i n d a g i n e – h a a g g i u n t o C a m i s a - c o n f e r m a n o l a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e i m p r e s e c h e r a p p r e s e n t i a m o : i l 6 0 % è g i à p r e s e n t e a l l ’ e s t e r o e c r e s c e l ’ i n t e r e s s e v e r s o n u o v i m e r c a t i s t r a t e g i c i , d a l l ’ a r e a d e l G o l f o a l N o r d A m e r i c a . P e r s o s t e n e r e q u e s t o p e r c o r s o , C o n f a p i s t a s v i l u p p a n d o u n p i a n o o p e r a t i v o c h e p r e v e d e s e r v i z i d i m a t c h i n g i n t e r n a z i o n a l e , u n a p r e s e n z a d i r e t t a i n P a e s i c h i a v e e u n p r o g e t t o p i l o t a d i u n h u b l o g i s t i c o p e r l e p m i i n d u s t r i a l i n e g l i S t a t i U n i t i . U n o s t r u m e n t o p e n s a t o p e r g a r a n t i r e l a d i s p o n i b i l i t à d i r i c a m b i s t i c a e c a m p i o n a t u r e i n l o c o e a u m e n t a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e i n u n m e r c a t o c o m p l e s s o e s e m p r e p i ù s e l e t t i v o " . " P e r C o n f a p i – h a a g g i u n t o - r e s t a c e n t r a l e l ’ a t t e n z i o n e s u g l i a c c o r d i d i l i b e r o s c a m b i o , i n p a r t i c o l a r e c o n M e r c o s u r , s t r a t e g i c i p e r a m p l i a r e l e o p p o r t u n i t à d i e x p o r t . O g g i , l a s f i d a f o n d a m e n t a l e è d u n q u e a c c o m p a g n a r e s e m p r e p i ù l e p m i i n d u s t r i a l i v e r s o m e r c a t i l o n t a n i e c o m p l e s s i , a t t r a v e r s o u n a p r o g r a m m a z i o n e c o n d i v i s a . S o l o c o s ì – h a c o n c l u s o - s a r à p o s s i b i l e r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o " .