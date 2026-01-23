R o m a , 2 3 ( A d n k r o n o s ) - “ É i n a c c e t t a b i l e c h e l a C a m e r a d e i d e p u t a t i o s p i t i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a c o s i d d e t t a ' r e m i g r a z i o n e ' , p r o m o s s a d a e s p o n e n t i d i C a s a P o u n d e d a p e r s o n a g g i n o t i p e r i n i z i a t i v e s v o l t e i n s i e m e a s o g g e t t i p o i r i s u l t a t i a p p a r t e n e n t i a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a " . C o s ì u n a n o t a d i M a t t e o O r f i n i , D e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " L a C a m e r a n o n p u ò d i v e n t a r e u n a t r i b u n a p e r c h i p r o p a g a n d a i d e o l o g i e f a s c i s t e , v i o l a l a C o s t i t u z i o n e e s i p o n e a p e r t a m e n t e c o n t r o l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e . S e c o n f e r m a t a , q u e s t a i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t e r e b b e u n f a t t o g r a v i s s i m o . L a c o n f e r e n z a r i s u l t e r e b b e o r g a n i z z a t a d a u n d e p u t a t o d e l l a L e g a . C i a p p e l l i a m o a l P r e s i d e n t e F o n t a n a a f f i n c h é i m p e d i s c a q u e s t a v e r g o g n o s a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i ” .