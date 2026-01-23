R o m a , 2 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i s o m m e s s a m e n t e c h i e d e r e a i l e a d e r d e l l a d e s t r a c h e s i r i e m p i o n o l a b o c c a c o n t i n u a m e n t e d i p a r o l e c o m e l e g a l i t à e s i c u r e z z a , s e g l i s e m b r a n o r m a l e " . C o n u n p o s t o s u T w i t t e r , M a t t e o O r f i n i t o r n a s u l l a q u e s t i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l a P d l s u l l a ' r e m i g r a z i o n e ' c o n e s p o n e n t i d i C a s a P o u n d . " A l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c h i e d o s e è n o r m a l e c h e u n p a r l a m e n t a r e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a i n v i t i a l l a C a m e r a u n p e r s o n a g g i o c h e h a a v u t o r e l a z i o n i c o n e s p o n e n t i d i c l a n c r i m i n a l i . A S a l v i n i c h e r i v e n d i c a c o n t i n u a m e n t e i l s u o s o s t e g n o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e c h i e d o s e è n o r m a l e c h e u n e s p o n e n t e d e l s u o p a r t i t o i n v i t i a l l a C a m e r a u n p e r s o n a g g i o c o n d a n n a t o p e r s c o n t r i c o n l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " , p r o s e g u e i l d e p u t a t o d e l P d , c h e p r e m e t t e a n c h e u n r i a s s u n t o d e l l a v i c e n d a . " A G i o r g i a M e l o n i c h i e d o s e h a l e t t o l a C o s t i t u z i o n e s u l l a q u a l e h a g i u r a t o . N e l c a s o l o a b b i a f a t t o l e c h i e d e r e i d i s p i e g a r e c o m e p o s s a r i t e n e r e q u e l g i u r a m e n t o c o m p a t i b i l e c o n l a s c e l t a d i u n p a r l a m e n t a r e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a d i " s p o r c a r e " i l P a r l a m e n t o c o n l a p r e s e n z a d i u n g r u p p o n e o f a s c i s t a . O v v i a m e n t e a b b i a m o c h i e s t o a l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i a n n u l l a r e l a c o n f e r e n z a s t a m p a e f a r e m o d i t u t t o p e r e v i t a r e q u e s t o s c e m p i o " , c o n c l u d e O r f i n i .