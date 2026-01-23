R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I n r e l a z i o n e a l l e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i d i c e r t a o p p o s i z i o n e i n e v i d e n t e d i f f i c o l t à p o l i t i c a , t e n g o a p r e c i s a r e c h e r e m i g r a z i o n e n o n è o d i o , n o n è d i s c r i m i n a z i o n e , n o n è e s c l u s i o n e . A l c o n t r a r i o , è u n s e g n a l e d i r i s v e g l i o c h e a t t r a v e r s a l ’ E u r o p a e u n m e s s a g g i o c h i a r o : l a n o s t r a s t o r i a n o n è f i n i t a , v o g l i a m o d i f e n d e r e l a n o s t r a c u l t u r a e p r o t e g g e r e c i ò c h e c i h a r e s i u n i c i c o m e p o p o l i " . L o d i c h i a r a D o m e n i c o F u r g i u e l e , i l d e p u t a t o d e l l a L e g a c h e h a ' p r e n o t a t o ' l a s a l a s t a m p a d i M o n t e c i t o r i o p e r o s p i t a r e l a c o n f e r e n z a ' R e m i g r a z i o n e e r i c o n q u i s t a ' , v e n e r d ì 3 0 g e n n a i o a l l e 1 1 , 3 0 , a l c e n t r o d e l l e p o l e m i c h e . " V u o l d i r e c u s t o d i r e l a m e m o r i a , l e r a d i c i , l ’ i d e n t i t à , m a s o p r a t t u t t o a v e r e l a f o r z a e i l c o r a g g i o d i c o s t r u i r e u n f u t u r o c o e r e n t e c o n i n o s t r i v a l o r i . L ’ E u r o p a v e r a n o n è q u e l l a d e l l e é l i t e s c o l l e g a t e d a l l a r e a l t à , m a q u e l l a d e i p o p o l i , d e l l e l i n g u e , d e l l e t r a d i z i o n i , d e l l a f e d e e d e i s i m b o l i c h e h a n n o f o r g i a t o l a n o s t r a c i v i l t à . D i f e n d e r e t u t t o q u e s t o n o n è e s t r e m i s m o : è r e s p o n s a b i l i t à . C h i o g g i u r l a a l l o s c a n d a l o d i m o s t r a s o l o d i n o n v o l e r a f f r o n t a r e u n a q u e s t i o n e c h e m i l i o n i d i c i t t a d i n i e u r o p e i p o n g o n o c o n c h i a r e z z a : s e n z a i d e n t i t à n o n c ’ è i n t e g r a z i o n e , s e n z a r a d i c i n o n c ’ è f u t u r o ” .