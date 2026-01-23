Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "L'iniziativa sulla remigrazione alla Camera dei Deputati, che vede la presenza di un esponente di Casa Pound, rappresenta uno sfregio alle istituzioni democratiche ed ai valori costituzionali. Auspico che tutti i gruppi parlamentari, anche quelli di maggioranza, dicano su questo parole chiare. Nessuna prassi parlamentare può essere usata come scudo per non fare i conti con un fatto di così straordinaria gravità". Così Andrea De Maria, deputato Pd.
Camera: De Maria, 'convegno Casa Pound su remigrazione sfregio alle istituzioni'
23 gennaio, 2026 • 18:15