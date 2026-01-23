R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n i z i a t i v a s u l l a r e m i g r a z i o n e a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , c h e v e d e l a p r e s e n z a d i u n e s p o n e n t e d i C a s a P o u n d , r a p p r e s e n t a u n o s f r e g i o a l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e e d a i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i . A u s p i c o c h e t u t t i i g r u p p i p a r l a m e n t a r i , a n c h e q u e l l i d i m a g g i o r a n z a , d i c a n o s u q u e s t o p a r o l e c h i a r e . N e s s u n a p r a s s i p a r l a m e n t a r e p u ò e s s e r e u s a t a c o m e s c u d o p e r n o n f a r e i c o n t i c o n u n f a t t o d i c o s ì s t r a o r d i n a r i a g r a v i t à " . C o s ì A n d r e a D e M a r i a , d e p u t a t o P d .