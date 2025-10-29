P a l e r m o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n 3 6 e n n e d i R i e s i ( C a l t a n i s s e t t a ) è s t a t o a r r e s t a t o d a i c a r a b i n i e r i p e r v i o l e n z a s e s s u a l e , m a l t r a t t a m e n t i , l e s i o n i p e r s o n a l i e a t t i p e r s e c u t o r i . I m i l i t a r i h a n n o e s e g u i t o u n ' o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e e m e s s a d a l T r i b u n a l e d i C a l t a n i s s e t t a s u r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a . L e i n d a g i n i , s c a t t a t e d o p o l a d e n u n c i a p r e s e n t a t a d a l l ' e x c o m p a g n a d e l l ' u o m o , h a n n o f a t t o l u c e s u " r e i t e r a t e c o n d o t t e v i o l e n t e e p e r s e c u t o r i e " . L ' i n d a g a t o , i n f a t t i , n o n s i s a r e b b e r a s s e g n a t o a l l a f i n e d e l l a s u a r e l a z i o n e s e n t i m e n t a l e e a v r e b b e i n p i ù o c c a s i o n i c o n t a t t a t o l a d o n n a c o n i l p r e t e s t o d i u n i n c o n t r o c h i a r i f i c a t o r e . I n u n a d i q u e s t e c i r c o s t a n z e , r a g g i u n t a l a v i t t i m a n e l l a s u a a b i t a z i o n e , i l 3 6 e n n e l ’ a v r e b b e a g g r e d i t a , c o s t r i n g e n d o l a a s u b i r e a t t i s e s s u a l i , c h e a v r e b b e r i p r e s o e d o c u m e n t a t o c o n i l p r o p r i o c e l l u l a r e . I l g i p d i C a l t a n i s s e t t a h a e m e s s o o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e p e r i r e a t i d i v i o l e n z a s e s s u a l e , m a l t r a t t a m e n t i i n f a m i g l i a , a t t i p e r s e c u t o r i e l e s i o n i p e r s o n a l i a g g r a v a t e .