R o m a , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a S . S . L a z i o " r i b a d i s c e c h e A l e s s i o R o m a g n o l i n o n è m a i s t a t o i n s e r i t o s u l m e r c a t o e c o m u n i c a c h e i l d i f e n s o r e r i m a r r à u n g i o c a t o r e b i a n c o c e l e s t e " . C o s ì i l c l u b b i a n c o c e l e s t e i n u n a n o t a . " N o n o s t a n t e l e d i v e r s e r i c h i e s t e p e r v e n u t e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , l a v o l o n t à d e l C l u b è f e r m a n e l t r a t t e n e r e u n c a l c i a t o r e r i t e n u t o e l e m e n t o c e n t r a l e d e l p r o g e t t o s p o r t i v o s o t t o i l p r o f i l o t e c n i c o , u m a n o e d i l e a d e r s h i p a l l ’ i n t e r n o d e l g r u p p o s q u a d r a " , p r o s e g u e l a L a z i o .