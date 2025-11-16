R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S t a s e r a s a r ò a l l o s t a d i o S a n S i r o p e r t i f a r e l ’ I t a l i a c o n f e r m a n d o c h e h a r a g i o n e G a t t u s o a d i n v i t a r e t u t t i a s o s t e n e r e g l i A z z u r r i . R i b a d i s c o p e r ò c h e , q u a n d o r i t e n g o n o , i t i f o s i ' h a n n o i l d i r i t t o a n c h e d i f i s c h i a r e , p u r c h é s e n z a v i o l e n z a ' e i n t e n d o n é f i s i c a n é v e r b a l e . I o l ’ i n c o n t r o l ’ h o v i s t o a l l ’ a e r o p o r t o d i N a p o l i s u u n t a b l e t e n o n è e m e r s o ( n e m m e n o d a l l e d i c h i a r a z i o n i p o s t p a r t i t a ) q u e l l o c h e s o l o o r a i l C t d e n u n c i a e c i o è i g r a v i s s i m i e i n a c c e t t a b i l i a t t a c c h i p e r s o n a l i c h e v a n n o n o n s o l o c o n d a n n a t i m a , a q u e r e l a , p e r s e g u i t i p e n a l m e n t e " . L o s c r i v e s u f a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a . " S o n o c o m u n q u e c o n t e n t o - a g g i u n g e - s e q u e s t a p i c c o l a p o l e m i c a h a a i u t a t o a p a r l a r e m e n o d e l l a m o d e s t i s s i m a p a r t i t a . D o p o l a g a r a c o n l a N o r v e g i a , s e G a t t u s o v o r r à , l o i n v i t e r ò a p r a n z o i n S e n a t o , m a g a r i i n s i e m e a W a l t e r Z e n g a , t i r a t o i n b a l l o ( n o n d a l C t ) s e n z a m o t i v o " .