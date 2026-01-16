R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e N i c o P a z , a l C o m o , c e n e s o n o d u e o t r e c h e s o n o p r o n t i p e r i g r a n d i t r a g u a r d i . M a l u i c e r t o è q u e l l o f o r s e p i ù p r o n t o , è u n o d i q u e l l i c h e n a s c o n o u n a v o l t a o g n i t a n t o . H a t u t t o : l u c i d i t à , t e m p i , q u e l l o c h e s e r v e a d u n c a l c i a t o r e p e r g i o c a r e i n q u e l r u o l o " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s B e p p e D o s s e n a , c o m m e n t a n d o l a p r e s t a z i o n e d i i e r i c o n t r o i l M i l a n d e l 2 1 e n n e a r g e n t i n o n a t u r a l i z z a t o s p a g n o l o . Q u a n t o a l r u o l o m i g l i o r e " l u i p u ò f a r e q u e l l o c h e v u o l e c o n q u e l l e q u a l i t à , f a i l t r e q u a r t i s t a , s i s c e g l i e u n a p o s i z i o n e , p a r t e d a d e s t r a , d a s i n i s t r a , s a s e m p r e d o v e e s s e r e , s a s e m p r e d o v e s o n o g l i a v v e r s a r i , s a d o v e s o n o i c o m p a g n i , h a s e m p r e s e c o n d i d i v a n t a g g i o s u l l e g i o c a t e , l e v e d e p r i m a . I n s o m m a h a q u e l l e q u a l i t à r a r e , d i g r a n d e l i v e l l o , c o m e c e n e s o n o i n g i r o p e r i l m o n d o , p e r ò c ' è q u a l c u n o c h e l e h a p i ù s v i l u p p a t e e q u i n d i q u e s t o è l u i " . V o l e n d o p a r a g o n a r l o a u n g r a n d e d e l p a s s a t o ? " N o n s a p r e i p e r c h é è u n e s e r c i z i o c h e n o n f a c c i o m a i . L e e p o c h e s o n o d i v e r s e , n o n r i e s c o a s o v r a p p o r l o a q u a l c u n o , p e r ò l e q u a l i t à l e p o s s i a m o s o v r a p p o r r e p e r c h é q u e l l e r i m a n g o n o s e m p r e , t e c n i c a i n m o v i m e n t o , t e c n i c a s u l p o s t o , c a p a c i t à d i s m a r c a m e n t o , l u c i d i t à . L u i h a i l f u t u r o , c h e s e c o n d o m e è g i à u n p r e s e n t e , n e l l e s u e m a n i : e q u i n d i g l i h a f a t t o b e n e p a s s a r e p e r i l n o s t r o p a e s e d o v e n o n c ' è i l c a l c i o p i ù b e l l o m a i l p i ù d i f f i c i l e . S u l p i a n o t a t t i c o h a a c q u i s i t o a b i l i t à e c a p a c i t à c h e f o r s e a l t r o v e n o n a v r e b b e t r o v a t o e q u i n d i è p r o n t o a s p i c c a r e i l v o l o " . U n f u t u r o c h e p e r ò n o n v e d e l a S e r i e A : " e c o m e f a c c i a m o ? A d u n ' o f f e r t a d i u n c a m p i o n a t o i n g l e s e , d i u n a s p a g n o l a , n o n è p o s s i b i l e d i r e n o , n o n a b b i a m o p r o t e z i o n e , l e n o s t r e s q u a d r e n o n s o n o i n g r a d o d i c o m p e t e r e . P o i s a i , s e s o n o c a p a c i i n v e c e a c o n v i n c e r l o b e n e , e c r e d o c h e i l p a s s a g g i o q u a i n I t a l i a s i a f o n d a m e n t a l e p e r l a s u a c r e s c i t a . D u r a p o c o m a i n t a n t o c e l o g o d i a m o " , c o n c l u d e D o s s e n a .