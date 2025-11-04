M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a n n i d i i n d a g i n e e d i v e r s e u d i e n z e d i b a t t i m e n t a l i , r i m a n e c h i a r a m e n t e u n p o t e r e l e g i t t i m o d e l l ’ a c c u s a , m a s i i g n o r a n o 1 5 a n n i d i s t o r i a d i M i S t a d i o , 1 5 a n n i d i c o n t r a t t i e d i r a p p o r t i t r a l e s o c i e t à d i c a l c i o M i l a n e I n t e r e i l C o m u n e d i M i l a n o " . L ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l c o n s i g l i e r e c o m u n a l e M a n f r e d i P a l m e r i a p r o c e s s o a M i l a n o p e r c o r r u z i o n e p r i v a t a i n u n o d e i f i l o n i d e l l ' i n c h i e s t a s u l l e c u r v e , i n t e r v i e n e c o s ì d e f i n e n d o " s o r p r e n d e n t e " l a s c e l t a d e l p m P a o l o S t o r a r i , i n u n ' u d i e n z a d e d i c a t a a g l i u l t i m i t e s t i m o n i d e l l ' a c c u s a , d i c a m b i a r e i l c a p o d ' i m p u t a z i o n e . " N o n p r e o c c u p a n o l e s o r t i d e l p r o c e s s o a M a n f r e d i P a l m e r i , è a s s o l u t a m e n t e i n n o c e n t e , m a p e r s o r p r e n d e n t e s c e l t a d e l p m s a r à a s s o g g e t t a t o i n g i u s t a m e n t e a d a l t r i a n n i d i p r o c e s s o , i l p m h a i n f a t t i d e c i s o d i r i p a r t i r e d a l v i a , a v r e b b e p o t u t o c h i e d e r e i l p r o s c i o g l i m e n t o d a t e m p o , m a e v i d e n t e m e n t e v i n c e r e a d o g n i c o s t o h a i l s o p r a v v e n t o s u l l a v e r i t à " a g g i u n g e l a d i f e s a . " M i p r e o c c u p a n o i n v e c e , l a s u p e r f i c i a l i t à n e l l e v a l u t a z i o n i d e l l e c o n s e g u e n z e , c o m e s i p o s s a n o i g n o r a r e d e c e n n i d i p a r e r i l e g a l i e d i c o n t r a t t i , a s s o g g e t t a t i a i v a r i o r g a n i d i c o n t r o l l o , i n c u i s i s c r i v e a c h i a r e l e t t e r e c h e n é M i S t a d i o n é l e s o c i e t à d i C a l c i o , M i l a n e I n t e r s i a n o s o g g e t t i i n c a r i c a t i d i p u b b l i c o s e r v i z i o " s p i e g a i l d i f e n s o r e . " T u t t o è a v v e n u t o s u l l a s c o r t a d i u n a t e s t i m o n i a n z a o r a l e d i 5 m i n u t i r e s a d a u n a r c h i t e t t o , c o n s u l e n t e d e l p m , c h e h a a f f e r m a t o l a n a t u r a p u b b l i c a d e l l e s o c i e t à d i M i l a n e I n t e r e d i M i S t a d i o " . " M i p r e o c c u p a c h e i l p m n o n a b b i a d i s t r u t t o i n t e r c e t t a z i o n i d i c h i a r a t e i n u t i l i z z a b i l i e a f f e t t e d a v i z i a b o r i g i n e c o n f o r m a l e o r d i n a n z a d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o d e l 1 6 s e t t e m b r e s c o r s o , e m i p r e o c c u p a n o a n c o r d i p i ù l e c o n s e g u e n z e d i u n a t a l e a f f e r m a z i o n e , c h e i n e v i t a b i l m e n t e , b l o c c h e r à l a p r o c e d u r a d i c e s s i o n e d e l l o s t a d i o d i S a n S i r o , f i n o a i e r i t r a t t a t a c o m e c e s s i o n e a d u e s o g g e t t i p r i v a t i o g g i i n v e c e a p p r e n d i a m o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o c h e t r a t t a s i d i d u e s o g g e t t i p u b b l i c i d u n q u e c o n p r e c i s i v i n c o l i n e l l ’ i m p e g n o d i s p e s a e n o n s o l o . P e n s o s i a u n a g r a v e a l l e r t a p e r i l C o m u n e . P i ù c h e a B e r l i n o o c c o r r e u n g i u d i c e a M i l a n o p i ù c h e m a i " c o n c l u d e A i e l l o .