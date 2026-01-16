R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N i c o P a z " s i c u r a m e n t e è u n p r e d e s t i n a t o e s o p r a t t u t t o r i e s c e a e s t r i n s e c a r e l e s u e c a p a c i t à i n u n c a l c i o m o l t o f i s i c o c h e a d e s s o s t a a n d a n d o n e l l ' u n o c o n t r o u n o " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s D e l i o R o s s i , c o m m e n t a n d o l a p a r t i t a s t e l l a r e d e l 2 1 e n n e i n p r e s t i t o a l C o m o d a l R e a l M a d r i d n e l m a t c h d i i e r i c o n t r o i l M i l a n , f e r m a t o s o l o d a M a i g n a n e d a l l a t r a v e r s a . " U n g i o c a t o r e c o m e l u i , v e l o c e , t e c n i c o , s a l t a l ' u o m o , t i c r e a l a s u p e r i o r i t à n u m e r i c a c h e a d e s s o è f o n d a m e n t a l e n e l c a l c i o " , d i c e a n c o r a l ' e x t e c n i c o d i L a z i o , F i o r e n t i n a e B o l o g n a . H a 2 1 a n n i , q u i n d i n e v e d r e m o d e l l e b e l l e c o n q u e s t o r a g a z z o : " s ì , è u n g i o c a t o r e n u o v o m a m a a n c h e ' v e c c h i o ' - p u n t u a l i z z a - , c i o è g i o c a a n c h e i n u n a p o s i z i o n e c o m e s e c o n d a p u n t a , u n s i s t e m a d i g i o c o c h e m o l t e s q u a d r e n o n h a n n o d i s o l i t o . Q u i n d i è a n c h e m o l t o l i b e r o d i s p a z i a r e . N o n l o s o s e m a g a r i i n u n c a l c i o p i ù c a r a t t e r i z z a t o , n o n s o , t i p o u n 4 - 3 - 3 h a l e c a r a t t e r i s t i c h e p e r p o t e r f a r e l a p u n t a d i r a c c o r d o o p p u r e g i o c a r e s u l l ' e s t e r n o " . H a c o l p i t o q u e s t a s u a c a p a c i t à d i e s s e r e p i ù o m e n o o v u n q u e e q u a s i i n a r r e s t a b i l e : " s ì , q u e s t a è l a s u a c a r a t t e r i s t i c a , s i s a m u o v e r e e s o p r a t t u t t o è s e m p r e m e s s o b e n e c o n i l c o r p o : q u e s t a è u n a c a r a t t e r i s t i c a d e i g r a n d i g i o c a t o r i " . L e c a p a c i t à f i n a n z i a r i e d e l C o m o p o t r e b b e r o r i u s c i r e a m a n t e n e r l o i n S e r i e A ? " S ì , l e f o r z e e c o n o m i c h e c i s o n o m a q u e s t o t i p o d i g i o c a t o r i s o n o d e s t i n a t i a d a n d a r e a g i o c a r e n e l l e s q u a d r e p i ù g r a n d i d e l m o n d o e q u i n d i d e v i a n c h e p e n s a r e a u n d o m a n i d i p e r d e r l o . F o r s e p e r l u i è p i ù i l c a s o c h e r i m a n g a u n a l t r o a n n o a C o m o e c h e v a d a m a g a r i c o n l e s p a l l e u n p o ' p i ù s o l i d e p e r v i n c e r e l a c o n c o r r e n z a d e g l i a l t r i g i o c a t o r i d e l s u o l i v e l l o , c o m e l e g r a n d i s q u a d r e h a n n o " .