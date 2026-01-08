R o m a , 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' A i a è c o m p l e t a m e n t e a l l o s b a n d o , s i d e v o n o c a m b i a r e i v e r t i c i e r i p a r t i r e d a z e r o . L a m a n c a n z a d i u n a c l a s s e d i r i g e n t e v a l i d a s i r i p e r c u o t e i n e v i t a b i l m e n t e s u l l a q u a l i t à d e g l i a r b i t r a g g i c h e v e d i a m o n e l n o s t r o c a m p i o n a t o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s M a s s i m o D e S a n t i s , c o m m e n t a n d o l ' e n n e s s i m o t u r n o d i c a m p i o n a t o i n c u i i f i s c h i e t t i i t a l i a n i s o n o f i n i t i n e l l ' o c c h i o d e l c i c l o n e . " B i s o g n a p r e n d e r a t t o c h e l a q u a l i t à d e g l i a r b i t r a g g i s t a p e g g i o r a n d o - s o t t o l i n e a l ' e x a r b i t r o - . C o n i l V a r s i è s t r a v o l t o u n p o ' t u t t o , n o n s i h a n n o p i ù c e r t e z z e . I l p r o b l e m a n o n è l ' a i u t o t e c n o l o g i c o a g l i a r b i t r i m a l a s u a a p p l i c a z i o n e . A m e s e m b r a c h e q u e s t a c l a s s e a r b i t r a l e a b b i a m o s m e s s o d i d i r i g e r e l e p a r t i t e m a s i l i m i t i a d a s p e t t a r e l e d e c i s i o n i d e l l ' a r b i t r o c h e s t a i n s a l a V a r , s i è t o l t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i p r e n d e r e l a d e c i s i o n e . I o n o n c a p i s c o p i ù c h i a r b i t r a b e n e e c h i m a l e e i l p r o b l e m a m a g g i o r e è c h e l e s o c i e t à , i g i o c a t o r i e g l i a l l e n a t o r i h a n n o p e r s o f i d u c i a v e r s o i d i r e t t o r i d i g a r a , m i s e m b r a n o s p a e s a t i p e r c h é u n a d o m e n i c a s i a p p l i c a i l r e g o l a m e n t o i n u n c e r t o m o d o , l ' a l t r a d o m e n i c a i n u n a l t r o " .