M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o l p o d i s c e n a a l p r o c e s s o c h e v e d e p r o t a g o n i s t a i l c o n s i g l i e r e c o m u n a l e e l o m b a r d o M a n f r e d i P a l m e r i . D o p o m e s i d i p r o c e s s o , e i n a t t e s a o g g i d i s e n t i r e a l c u n i t e s t i m o n i d e l l ’ a c c u s a , i l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o S t o r a r i c a m b i a l e a c c u s e : n o n p i ù c o r r u z i o n e t r a p r i v a t i e n e s s u n c o r r e o . U n c a m b i o d i p a s s o d i c u i h a p r e s o a t t o l a c o r t e p r e s i e d u t a d a G i u s e p p e C e r n u t o c h e d i f r o n t e a u n a “ g i u r i s p r u d e n z a c o n s o l i d a t a ” h a r e c e p i t o “ l a n u o v a i m p u t a z i o n e e h a r i c o n s e g n a t o g l i a t t i a l p m ” p e r u n a n u o v a c h i u s u r a d ’ i n d a g i n e e q u i n d i u n a r i c h i e s t a d i a l t r o p r o c e s s o . C o n u n f u o r i p r o g r a m m a è l o s t e s s o C e r n u t o a c h i a r i r e l a s c e l t a i n s o l i t a m a “ c o n s e n t i t a i n I t a l i a ” f a t t a d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o , s p i e g a r e q u e l l a c h e d e f i n i s c e u n a “ n o v i t à ” a n c h e p e r u n g i u d i c e d i l u n g a e s p e r i e n z a c o m e l u i e a s a n c i r e “ l a r e g r e s s i o n e c o m p l e t a d e l p r o c e d i m e n t o ” d a v a n t i a l l ’ i m p u t a t o , c h e t o r n a i n d a g a t o , p r e s e n t e i n p r i m a f i l a i n a u l a . N e l l a n u o v a c o n t e s t a z i o n e s i a c c u s a P a l m e r i d i c o r r u z i o n e p e r l ’ e s e r c i z i o d e l l a f u n z i o n e e c o r r u z i o n e d i p e r s o n a i n c a r i c a t a d i u n p u b b l i c o s e r v i z i o p e r c h é , “ q u a l e m e m b r o d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d i M i S t a d i o , s o c i e t à c o n c e s s i o n a r i a d e l C o m u n e d i M i l a n o p e r l a g e s t i o n e d e l l o s t a d i o M e a z z a , e p e r t a n t o q u a l e i n c a r i c a t o d i p u b b l i c o s e r v i z i o , r i c e v e v a u t i l i t à p e r p o r r e e p e r a v e r p o s t o i l s u o u f f i c i o a l s e r v i z i o d i G h e r a r d o Z a c c a g n i ” i l q u a l e , a s u a v o l t a , “ i n v i t a v a i p r o p r i d i p e n d e n t i a v o t a r e p e r M a n f r e d i ” i n o c c a s i o n i d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d e l f e b b r a i o 2 0 2 3 “ c o r r i s p o n d e n d o l o r o l a s o m m a d i 5 0 e u r o ” n e l c a s o d i v i t t o r i a . A c c u s e c h e i d i f e n s o r i , g l i a v v o c a t i D o m e n i c o A i e l l o e I v a n T o r t o r i c i , r e s p i n g o n o c o n f o r z a . “ L o s c o r s o s e t t e m b r e i l T r i b u n a l e d i M i l a n o h a s a n c i t o c h e l e i n t e r c e t t a z i o n i d i s p o s t e d a l p m S t o r a r i s o n o i n u t i l i z z a b i l i e d a q u e l m o m e n t o d o v e v a n o e s s e r e d i s t r u t t e . I n v e c e , n o n s o l o s u q u e l l e s i c o s t r u i s c e u n n u o v o c a p o d ’ a c c u s a , m a s u l l a b a s e d i q u a n t o d i c h i a r a t o i n a u l a d a u n a r c h i t e t t o s i c o n t r a v v i e n e a u n a d e c i s i o n e d e l T r i b u n a l e c h e d i c e c h e n o n c ’ è l a n a t u r a p u b b l i c a d i M i S t a d i o . S e i l p m a v e s s e c o m p i u t o i l s u o d o v e r e n o n s a r e m m o i n q u e s t a s i t u a z i o n e . S i t r a t t a d i u n c o m p o r t a m e n t o d a p r o v v e d i m e n t o d i s c i p l i n a r e ” c o n c l u d e A i e l l o .