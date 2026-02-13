R o m a , 1 3 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e v e n t o d i o g g i r a p p r e s e n t a u n a t a p p a i m p o r t a n t e : a b b i a m o p r e s e n t a t o i l f o l d e r f i l a t e l i c o c r e a t o c o n P o s t e I t a l i a n e , d i c u i v a d o v e r a m e n t e o r g o g l i o s o e d e r a n o p r e s e n t i m o l t e i s t i t u z i o n i d e l T e r z o s e t t o r e , m a n o n s o l o . A b b i a m o p a r l a t o s o p r a t t u t t o d i g i o v a n i , d i c i ò c h e s t i a m o r e a l i z z a n d o a l o r o f a v o r e e c o n c h i l o s t i a m o f a c e n d o ” . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , L u c a M a s s a c c e s i , p r e s i d e n t e O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e , è i n t e r v e n u t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ A d o g g i c i s e g u o n o m o l t e i s t i t u z i o n i e p e r n o i è u n v a n t o , c o m e l o è i l f a t t o d i a v e r l e o r g a n i z z a t e a t t o r n o a u n t e m a c o s ì i m p o r t a n t e c o m e i l b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o , c h e s o n o f e n o m e n i s e m p r e p i ù i n c r e s c i t a - s p i e g a M a s s a c c e s i - E ’ n e c e s s a r i o p r e n d e r n e a t t o e c o s t r u i r e , i n s i e m e , u n a r e t e f o r t e a s a l v a g u a r d i a d e i n o s t r i r a g a z z i ” . R i g u a r d o a l f a t t o c h e F r a n c i a , S p a g n a e A u s t r a l i a v o g l i o n o v i e t a r e i s o c i a l a i m i n o r i d i 1 6 a n n i , i l p r e s i d e n t e M a s s a c c e s i r i s p o n d e c h e “ n o n d o b b i a m o v i e t a r e n i e n t e , p o i c h é t u t t o c i ò v i e n e v i e t a t o a c c e l e r a q u e s t e c o n d i z i o n i ” . L a r i s p o s t a , q u i n d i , n o n è “ v i e t a r e , m a e d u c a r e e i n f o r m a r e . I l 4 5 % d e g l i a d u l t i è d i g i t a l i z z a t o e i l 9 2 , 5 % d e g l i a d o l e s c e n t i h a s c a r i c a t o C h a t G p t p e r f a r e i c o m p i t i ” . L a c o n s e g u e n z a è c h e “ F r a c i n q u e a n n i a v r e m o d e i r a g a z z i c h e s a p r a n n o u s a r e b e n e C h a t G p t , c o n d e i p r o m p t e s a t t i , m a n o n a v r a n n o p i ù s e n s o c r i t i c o , n é c a p a c i t à d i i n t e r l o q u i r e e d i a f f a c c i a r s i a l m o n d o ” , s o t t o l i n e a . “ D o b b i a m o e s s e r e a t t e n t i e c o s c i e n t i . L a t e c n o l o g i a v a a v a n t i , m a n o i d o b b i a m o e s s e r e a t t e n t i n e l l ’ e d u c a z i o n e d e i n o s t r i r a g a z z i e a f a r p e n s a r e c h e l a t e c n o l o g i a è i m p o r t a n t e , m a i l b e n e s s e r e n o s t r o e d e i n o s t r i r a g a z z i v i e n e p r i m a d i t u t t o ” , c o n c l u d e M a s s a c c e s i .