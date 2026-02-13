R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r i s c h i o c h e a b b i a m o o g g i è c h e i l b u l l o d i o g g i p o s s a d i v e n t a r e i l d e l i n q u e n t e o l ’ u o m o v i o l e n t o d i d o m a n i . P e r e v i t a r e c h e q u e s t o a c c a d a è i m p o r t a n t e i n t e r v e n i r e l e g i s l a t i v a m e n t e c o n s a n z i o n i s i g n i f i c a t i v e p e r q u e s t i c o m p o r t a m e n t i . A l t e m p o s t e s s o , è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e s u l l a p r e v e n z i o n e , d a n d o u n a n u o v a c o n s a p e v o l e z z a n o n s o l o a i p i ù g i o v a n i , m a a n c h e a i g e n i t o r i , r i g u a r d o a l f a t t o c h e q u e l l e c h e s p e s s o c o n s i d e r a n o g o l i a r d a t e i n t e g r a n o v e r i e p r o p r i r e a t i ” . S o n o l e p a r o l e d e l m a g i s t r a t o V a l e r i o d e G i o i a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ I l c o m p o r t a m e n t o d e l b u l l o , c h e i n m o d o s i s t e m a t i c o e i n g r u p p o , m e t t e i n c r i s i i l m i n o r e , s p e s s o , q u a n d o g e n e r a u n o s t a t o d i f r u s t r a z i o n e , p u ò i n t e g r a r e a d d i r i t t u r a i l r e a t o d i a t t i p e r s e c u t o r i - s p i e g a d e G i o i a - l a r i c h i e s t a o l a d i v u l g a z i o n e d i u n ' i m m a g i n e d a l c o n t e n u t o s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t o p u ò i n t e g r a r e r e a t i a n c h e p i ù g r a v i , c o m e i l r e v e n g e p o r n o l ' e s t o r s i o n e ” . “ D i c o n s e g u e n z a , è i m p o r t a n t e , c o m e a b b i a m o f a t t o o g g i , s p i e g a r e c h e q u e i c o m p o r t a m e n t i c h e v e n g o n o l i q u i d a t i i n g o l i a r d a t e e r a g a z z a t e , s p e s s o i n t e g r a n o r e a t i c h e r o v i n a n o l a v i t a n o n s o l o a l l e v i t t i m e , m a a n c h e a g l i a u t o r i ” , c o n c l u d e .