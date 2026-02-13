R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l ' i n c o n t r o d i o g g i v o g l i a m o f a r e c h i a r e z z a r i s p e t t o a l l ' o p e r a t i v i t à d e l l ' O s s e r v a t o r i o , a t t i v o 3 6 5 g i o r n i a l l ' a n n o . Q u e s t o e v e n t o h a u n s i g n i f i c a t o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e r n o i p e r c h é n e i g i o r n i s c o r s i , i l 7 f e b b r a i o , s i è t e n u t a l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l b u l l i s m o e i l c y b e r b u l l i s m o . E s s e n d o a t t i v i t u t t i i g i o r n i , n o n p o t e v a m o m a n c a r e n e l l a s e t t i m a n a c h e h a s e g n a t o q u e s t a d a t a e i n q u e l l a s u c c e s s i v a , p e r d a r e u n s e g n a l e i m p o r t a n t e ” . A d i r l o E l i s a C a p o n e t t i , p r e s i d e n t e C o m i t a t o S c i e n t i f i c o O n b d - O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l b u l l i s m o e s u l d i s a g i o g i o v a n i l e , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ L ' O s s e r v a t o r i o s t a a n d a n d o i n u n a d i r e z i o n e c o n c r e t a e o p e r a t i v a . O p e r i a m o , i n f a t t i , s u p i ù l i v e l l i : s u u n p i a n o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , d i p r e v e n z i o n e , m a a n c h e d i i n t e r v e n t o e p r e s a i n c a r i c o d e l d i s a g i o g i o v a n i l e e d e i f e n o m e n i l e g a t i a l b u l l i s m o e a l c y b e r b u l l i s m o . A b b i a m o , p e r t a n t o , m o l t i p r o g e t t i a t t i v i , c h e c o i n v o l g o n o i p i ù g i o v a n i , g l i a d o l e s c e n t i e a n c h e l e l o r o f a m i g l i e - s p i e g a - m a a n c h e l e s c u o l e , p e r c h é s o n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i m p o r t a n t e ” . “ C i s o n o , p o i , a n c h e i n t e r v e n t i d i p r e s a i n c a r i c o , p e r c h é l a p r e v e n z i o n e i m p i e g h e r à t e m p o p r i m a d i d a r e r i s u l t a t i c o n c r e t i e n o i v o g l i a m o a g i r e a n c h e p r e n d e n d o i n c a r i c o c h i v i v e q u e s t e c r i t i c i t à , c o m e i l d i s a g i o g i o v a n i l e , s i t u a z i o n i d i b u l l i s m o , c y b e r b u l l i s m o e v i o l e n z a . L ' O s s e r v a t o r i o c ' è , c o n u n a r i s p o s t a p i ù c o m p l e t a p o s s i b i l e - s o t t o l i n e a C a p o n e t t i - I n o l t r e , c i i n t e r f a c c i a m o a n c h e c o n i l m o n d o d e l l a p o l i t i c a . O g g i , i n f a t t i , c i t r o v i a m o a l S e n a t o p e r c h é v o g l i a m o a r r i v a r e a d u n ' u l t e r i o r e m o d i f i c a d i u n d i s e g n o d i l e g g e , p e r d a r e u n a r i s p o s t a p i ù a m p i a p o s s i b i l e . C r e d i a m o c h e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a f a s c i a d ' e t à , s i a f o n d a m e n t a l e a v e r e u n a c o r r e t t a e d u c a z i o n e a i s o c i a l e a l m o n d o d i g i t a l e , p e r c h é è i m p o r t a n t e l a r e g o l a m e n t a z i o n e , m a è i m p o r t a n t e a n c o r d i p i ù l ' u s o c o n s a p e v o l e c h e v i e n e f a t t o d i q u e s t o m o n d o e l a p a t e n t e d i g i t a l e v a a r i s p o n d e r e p r o p r i o a q u e s t a e s i g e n z a ” .