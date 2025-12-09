P a l e r m o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l 1 9 9 2 n o n s i f a t t o q u e l l o c h e s i d o v e v a f a r e " n e l l a i n c h i e s t a s u m a f i a e a p p a l t i . L o h a d e t t o i l P r o c u r a t o r e c a p o d i C a l t a n i s s e t t a S a l v a t o r e D e L u c a n e l l ' a u d i z i o n e d a v a n t i a l l a C o m m i s s i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a . " D o p o l a s t r a g e d i B o r s e l l i n o c a m b i a l ' I t a l i a , p e r c h é c i s o n o s t a t e d u e s t r a g i e p e r c h é c ' è l a f o r z a p r o p u l s i v a d i M a n i p u l i t e c h e s c o m p a g i n e r à u n i n t e r o s i s t e m a p o l i t i c o , c a m b i a l o s t e s s o g r u p p o i m p r e n d i t o r i a l e F e r r u z z i , c a m b i a i l p r o c u r a t o r e - c o n t i n u a - C i ò c h e e r a f a t t i b i l e o , s e c o n d o l a n o s t r a i p o t e s i , v o l e v a l a d i r i g e n z a d e l l a P r o c u r a f i n o a l l u g l i o 1 9 9 2 c a m b i a d e c i s a m e n t e g i à q u a n d o è s t a t o s f i d u c i a t o P i e t r o G i a m m a n c o e a a n c o r a d i p i ù q u a n d o è a r r i v a t o i l P r o c u r a t o r e C a s e l l i " . " I l P r o c u r a t o r e C a s e l l i ( a r r i v a t o n e l g e n n a i o 1 9 9 3 n d r ) d à u n n u o v o i m p u l s o a c e r t e i n d a g i n i , n o n h a a l c u n i n t e r e s s e p o l i t i c o p e r s o n a l e a b l o c c a r e l e i n d a g i n i o a r a l l e n t a r e o i n s a b b i a r e l e i n d a g i n i s u m a f i a e a p p a l t i " .