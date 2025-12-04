B o l o g n a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) I n c o n c o m i t a n z a c o n l a C h i n a S h a n g h a i I n t e r n a t i o n a l C h i l d r e n ' s B o o k F a i r , B o l o g n a F i e r e c o m m e m o r a i l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a p r o p r i a o p e r a t i v i t à i n C i n a . Q u e s t o t r a g u a r d o - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - " r a p p r e s e n t a u n a t e s t i m o n i a n z a t a n g i b i l e d e l l a s o l i d i t à d i u n a s t r a t e g i a d i l u n g o t e r m i n e e d e l l a c a p a c i t à d e l G r u p p o d i a n t i c i p a r e l e d i n a m i c h e e v o l u t i v e d e l m e r c a t o f i e r i s t i c o g l o b a l e " . L ' i s t i t u z i o n e d e l l a p r i m a s e d e a S h a n g h a i n e l 2 0 0 5 h a p o s i z i o n a t o B o l o g n a F i e r e t r a l e p r i m e r e a l t à f i e r i s t i c h e e u r o p e e a i m p l e m e n t a r e u n i n v e s t i m e n t o d i r e t t o e u n a s t r u t t u r a o p e r a t i v a p e r m a n e n t e n e l P a e s e . D a t a l e d a t a , l a s o c i e t à h a c o n s o l i d a t o u n n e t w o r k d i r e l a z i o n i e c o m p e t e n z e , i m p i e g a n d o a t t u a l m e n t e o l t r e 8 0 p r o f e s s i o n i s t i n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e f i e r i s t i c a e n e g l i a l l e s t i m e n t i , e g e s t e n d o u n p o r t a f o g l i o d i e v e n t i c h e s i e s t e n d e a H o n g K o n g , S h a n g h a i , S h e n z h e n e G u a n g z h o u , c o p r e n d o s e t t o r i q u a l i l a c o s m e t i c a , l ' e d i t o r i a p e r r a g a z z i , l a p r i v a t e l a b e l e l a p e t i n d u s t r y . ( V I D E O ) " Q u a n d o B o l o g n a F i e r e è e n t r a t a p e r l a p r i m a v o l t a i n C i n a n e l 2 0 0 5 , s i a m o s t a t i t r a i p r i m i o r g a n i z z a t o r i f i e r i s t i c i e u r o p e i a s t a b i l i r e u n a p r e s e n z a p e r m a n e n t e n e l P a e s e . A l l ' e p o c a , i l n o s t r o o b i e t t i v o e r a s e m p l i c e m a c o r a g g i o s o : n o n s o l o p o r t a r e l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a s u l m e r c a t o c i n e s e , m a c o s t r u i r e f i e r e e p i a t t a f o r m e d i b u s i n e s s a l l ' i n t e r n o d e l l ' e c o s i s t e m a c i n e s e , i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i , a i p a r t n e r i n d u s t r i a l i e a l l e i n d u s t r i e g l o b a l i " h a d i c h i a r a t o G i a n p i e r o C a l z o l a r i , P r e s i d e n t e d e l G r u p p o B o l o g n a F i e r e . " L a s f i d a s u c c e s s i v a è s t a t a a m p l i a r e q u e s t o h u b a s i a t i c o p e r c o n n e t t e r s i p i ù d i r e t t a m e n t e c o n i l S u d - E s t a s i a t i c o — m e r c a t i c o m e T h a i l a n d i a ( C o s m o p r o f C B E A s e a n , B a n g k o k ) e I n d o n e s i a ( C o s m o b e a u t é , B S D C i t y ) , d o v e l a d o m a n d a d i f i e r e s p e c i a l i z z a t e s t a v a c r e s c e n d o r a p i d a m e n t e " . N e l c o r s o d e l t e m p o , i l p o r t a f o g l i o d i B o l o g n a F i e r e s i è s i g n i f i c a t i v a m e n t e a m p l i a t o a t t r a v e r s o l a s t i p u l a d i s o l i d e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e . T r a q u e s t e s i a n n o v e r a n o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o r m a p e r i l n e t w o r k C o s m o p r o f A s i a e l a r e c e n t e a l l e a n z a c o n U n i t e d E x h i b i t i o n p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i d e d i c a t i a l s e t t o r e v i t i v i n i c o l o i n m e r c a t i e m e r g e n t i q u a l i i l V i e t n a m . A H o n g K o n g , i n s i n e r g i a c o n i l p a r t n e r e a z i o n i s t a I N F O R M A M a r k e t s , s i è r e c e n t e m e n t e c o n c l u s a c o n s u c c e s s o l a 2 8 ª e d i z i o n e d i C o s m o p r o f A s i a . L ' e v e n t o h a r e g i s t r a t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 2 . 6 0 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a 4 6 P a e s i e r e g i o n i , s e g n a n d o u n i n c r e m e n t o d e l 4 % r i s p e t t o a l l ' e d i z i o n e p r e c e d e n t e , e h a p r e s e n t a t o p r o d o t t i e t e c n o l o g i e s u u n a s u p e r f i c i e n e t t a e s p o s i t i v a d i o l t r e 6 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i , g e n e r a n d o u n f a t t u r a t o s u p e r i o r e a i 3 0 m i l i o n i d i e u r o . A n t o n i o B r u z z o n e , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B o l o g n a F i e r e G r o u p , h a e v i d e n z i a t o c o m e " v e n t ' a n n i f a a b b i a m o c r e d u t o n e l p o t e n z i a l e d e l l a C i n a e n e l l a n e c e s s i t à d i e s s e r e p r e s e n t i d i r e t t a m e n t e i n u n m e r c a t o c h e s t a v a c a m b i a n d o l e r e g o l e d e l c o m m e r c i o m o n d i a l e . O g g i p o s s i a m o d i r e c h e q u e l l a s c e l t a è s t a t a d e c i s i v a : B o l o g n a F i e r e è d i v e n t a t a u n p l a y e r g l o b a l e , c a p a c e d i c o n n e t t e r e c u l t u r e , e c o n o m i e e f i l i e r e p r o d u t t i v e . L a n o s t r a m i s s i o n e è c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e p o n t i t r a E u r o p a e A s i a , c o n v i s i o n e , c o m p e t e n z a e p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o " . I l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d i B o l o g n a F i e r e C h i n a n o n c o s t i t u i s c e u n a m e r a r i c o r r e n z a , b e n s ì u n p u n t o d i s v o l t a s t r a t e g i c o . T r a l e t a p p e s a l i e n t i d i q u e s t o p e r c o r s o s i a n n o v e r a l ' i s t i t u z i o n e d e l l a s o c i e t à d i a l l e s t i m e n t i H e n o t o C h i n a , c h e h a c o n s e n t i t o l ' o f f e r t a d i s e r v i z i i n t e g r a t i d i d e s i g n , c o s t r u z i o n e e l o g i s t i c a n o n s o l o p e r g l i e v e n t i d e l G r u p p o , m a a n c h e l ' e s p a n s i o n e i n I n d i a , d o v e B o l o g n a F i e r e h a i n a u g u r a t o u n a n u o v a s e d e c o n l ' o b i e t t i v o d i r e p l i c a r e i l m o d e l l o d i s u c c e s s o s v i l u p p a t o i n C i n a . " L a n o s t r a v i s i o n e è c h i a r a : n o n o p e r i a m o i n C i n a o i n I n d i a s e m p l i c e m e n t e p e r a c c o m p a g n a r e l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e - h a p r o s e g u i t o B r u z z o n e - O p e r i a m o d a l l a C i n a e d a l l ' I n d i a c o m e p a r t e d i u n a r e t e f i e r i s t i c a g l o b a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e n u o v i m e r c a t i , n u o v e c o m m u n i t y e n u o v e f i l i e r e " . T a l e a p p r o c c i o s i è d i m o s t r a t o p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e i n c o n t e s t i c a r a t t e r i z z a t i d a i n c e r t e z z a g e o p o l i t i c a . I n v e c e d i r e p l i c a r e u n f o r m a t e u r o p e o i n A s i a , B o l o g n a F i e r e p r o m u o v e l o s v i l u p p o d i e c o s i s t e m i l o c a l - t o - l o c a l — C h i n a - f o r - C h i n a , I n d i a - f o r - I n d i a — a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i m a n i f e s t a z i o n i p r o f o n d a m e n t e i n t e g r a t e c o n l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e e l e p r i o r i t à d i p o l i c y d i c i a s c u n P a e s e . P a r a l l e l a m e n t e , B o l o g n a F i e r e c o n t i n u a a s v o l g e r e u n r u o l o d i p o n t e f o n d a m e n t a l e . L a p r e s e n z a i n A s i a r a f f o r z a l a v i s i b i l i t à d e l l e i n d u s t r i e d e l M a d e i n I t a l y , p r o m u o v e l a c o o p e r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i a s i a t i c h e e i n s t a u r a u n r a p p o r t o d i f i d u c i a d u r a t u r o t r a e s p o s i t o r i e b u y e r . I l m o d e l l o f i e r i s t i c o e u r o p e o , c h e c o n i u g a b u s i n e s s , c u l t u r a e i n n o v a z i o n e , p u ò p r o s p e r a r e i n A s i a a c o n d i z i o n e c h e v e n g a a d a t t a t o c o n r i s p e t t o e s p i r i t o d i p a r t e n a r i a t o . I n u n p a n o r a m a d i m e r c a t i s e m p r e p i ù f r a m m e n t a t i , i l s e t t o r e f i e r i s t i c o s i c o n f e r m a q u a l e u n o d e i p o c h i a m b i t i i n c u i i l d i a l o g o e l a f i d u c i a s i e d i f i c a n o a t t r a v e r s o l a r e l a z i o n e u m a n a . È c o n q u e s t o s p i r i t o c h e B o l o g n a F i e r e p r o s e g u e i l p r o p r i o i n v e s t i m e n t o i n A s i a , g u i d a t a d a v i s i o n e , u m i l t à e u n p r o f o n d o s e n s o d i m i s s i o n e c o n d i v i s a .