R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c e l t a d i f a r s v o l g e r e i l m a t c h d i b a s k e t t r a V i r t u s e M a c c a b i è u n a s c e l t a d i b u o n s e n s o . C o n q u e s t a d e c i s i o n e , n o n è v e r o c h e ‘ h a n n o v i n t o I m u s c o l i ’ , c o m e s o s t i e n e L e p o r e . H a p r e v a l s o i l s e n s o d e l l o S t a t o c o n l a d i g n i t à e l a f e r m e z z a d e l l e s u e i s t i t u z i o n i . P e r c h é n o n c i s i p u ò p i e g a r e a l r i c a t t o d i v i o l e n t i e f a c i n o r o s i c h e v o r r e b b e r o i m p e d i r e u n e v e n t o s p o r t i v o i m p o n e n d o l a l o r o v i s i o n e d e l c o n f l i t t o i n m e d i o o r i e n t e " . C o s ì N i c o l a M o l t e n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o . " I l s i n d a c o d i B o l o g n a - p r o s e g u e - h a u s a t o p a r o l e i r r e s p o n s a b i l i c h e d a n n o c o p e r t u r a a i v i o l e n t i . I n q u e s t o m o d o h a d e c i s o d i s c h i e r a r s i d a l l a p a r t e d e g l i a n t a g o n i s t i , r i s c h i a n d o d i a f f e r m a r e u n p r i n c i p i o m o l t o p e r i c o l o s o s e c o n d o i l q u a l e s o n o i g r u p p i v i o l e n t i a p o t e r d e c i d e r e c o s a s i p u ò o r g a n i z z a r e i n c i t t à " . " S e p a s s a s s e q u e s t o p r e c e d e n t e , s a r e b b e l a f i n e p e r l e r e g o l e d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e . S o t t o l a m i n a c c i a d e l l a v i o l e n z a , i n i z i e r e b b e r o a d a r r i v a r e l e p r o p o s t e p i ù s c o n s i d e r a t e . P e r a l t r o , i l s i n d a c o L e p o r e p o t e v a a g i r e c o n u n a s u a o r d i n a n z a m a h a p r e f e r i t o l i m i t a r s i a l l e c h i a c c h i e r e i n f a v o r e d i t e l e c a m e r a . D e l l e d u e u n a : o c ’ e r a n o g l i e l e m e n t i p e r v i e t a r e e l u i p o t e v a f a r l o o p p u r e l u i h a f a t t o s o l o a l l a r m i s m o p e r s u o i s c o p i p o l i t i c o - i d e o l o g i c i " , c o n c l u d e .