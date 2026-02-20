R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a G i o r g i a M e l o n i b e f f a g l i i t a l i a n i . P e r c h é a l d i l à d e i p r o c l a m i a l t i s o n a n t i i c o n t i n o n t o r n a n o . I l t a n t o a t t e s o d e c r e t o b o l l e t t e d o v e v a e s s e r e l a m i s u r a c a p i t a l e p e r r i s o l v e r e l e d i f f i c o l t à d e i c i t t a d i n i d o v u t e a l c a r o e n e r g i a : 3 1 5 e u r o d i s c o n t o p e r 2 , 7 m i l i o n i d i f a m i g l i e , a v e v a d e t t o l a p r e m i e r . U n a f a r s a . P e r c h é i l b o n u s d i 1 1 5 e u r o p r e v i s t o p e r i l 2 0 2 6 n o n s i s o m m a a l l e r i s o r s e s t a n z i a t e l o s c o r s o a n n o , l ' u n a t a n t u m n o n r i n n o v a t a . E p e r c h é l a p l a t e a d e i b e n e f i c i a r i s i r e s t r i n g e , d a l m o m e n t o c h e s i a b b a s s a l a s o g l i a I s e e p e r l e f a m i g l i e v u l n e r a b i l i . N o n c i s o n o r i s o r s e s t a b i l i , n o n c i s o n o m i s u r e s t r u t t u r a l i p e r i n v e r t i r e l a r o t t a . Q u e s t o e s e c u t i v o c o n t i n u a a d a f f r o n t a r e p r o b l e m i c h e i n c i d o n o s u l l a v i t a d e g l i i t a l i a n i e s u l l a c r e s c i t a d e l P a e s e c o n s u p e r f i c i a l i t à e s l o g a n " . C o s ì A n n a A s c a n i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m .