W a s h i n g t o n , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o i v o g l i a m o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a p a c e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i t a l i a n o , A n t o n i o T a j a n i , a l t e r m i n e d e l l a p r i m a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e , l a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c r e a t a d a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p p e r G a z a . I l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a h a r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e s e n z a i t a l i a n a a W a s h i n g t o n e h a s p i e g a t o c h e l ’ I t a l i a p a r t e c i p a a i l a v o r i i n q u a l i t à d i o s s e r v a t o r e : " S o n o e m e r s e u n a s e r i e d i p r o p o s t e c o n c r e t e : n o n è u n b u s i n e s s b o a r d , m a u n t a v o l o c o n p r o p o s t e p o l i t i c h e p e r c o s t r u i r e l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e " . P a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i p r e s s o l ’ a m b a s c i a t a i t a l i a n a n e l l a c a p i t a l e a m e r i c a n a , i l v i c e p r e m i e r h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ I t a l i a n o n “ s c o d i n z o l i ” d i e t r o a g l i S t a t i U n i t i e s a p p i a e s p r i m e r e p o s i z i o n i a u t o n o m e q u a n d o n o n c o n d i v i d e a l c u n e s c e l t e d i W a s h i n g t o n , c o m e n e l c a s o d e l l a v i c e n d a d e l l a G r o e n l a n d i a . A l l o s t e s s o t e m p o , T a j a n i h a r i b a d i t o l a c o n v i n z i o n e d e l l ’ I t a l i a n e l t r a n s a t l a n t i s m o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l c o l o r e p o l i t i c o d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a : " R e s t i a m o t r a n s a t l a n t i c i s i a q u a n d o g o v e r n a n o i D e m o c r a t i c i s i a q u a n d o g o v e r n a n o i R e p u b b l i c a n i " . " S a r e m m o s t a t i i s o l a t i s e n o n c i f o s s i m o s t a t i " , h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o , e v i d e n z i a n d o l a p r e s e n z a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d i a l t r i P a e s i e u r o p e i – c o m e G e r m a n i a e R e g n o U n i t o – o l t r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i a t t o r i m e d i o r i e n t a l i q u a l i Q a t a r , E g i t t o e A r a b i a S a u d i t a . " N o n è s t a t o u n c a p r i c c i o i t a l i a n o v o l e r s e g u i r e q u e s t o p e r c o r s o " , h a p r o s e g u i t o T a j a n i s o t t o l i n e a n d o : " S i g n i f i c a c h e a b b i a m o f a t t o l a s c e l t a g i u s t a e c h e s i a m o i n s i n t o n i a c o n l a m a g g i o r a n z a d e i P a e s i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a . Q u a l c u n o p u ò n o n e s s e r e d ’ a c c o r d o , m a q u e s t a è l a r e a l t à : n o n s i a m o n é i s o l a t i n é s u b a l t e r n i a n e s s u n o " . S u l r a p p o r t o c o n l e N a z i o n i U n i t e , i l m i n i s t r o h a e s c l u s o q u a l s i a s i c o n t r a p p o s i z i o n e : " N o n c ’ è s t a t o a l c u n a t t a c c o a l l ’ O n u . A n z i , d a l l e p a r o l e d i T r u m p e d i R u b i o e m e r g e l a v o l o n t à d i a p p l i c a r e l a r i s o l u z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l l a p a c e i n P a l e s t i n a " . S e c o n d o T a j a n i , l a d i r e z i o n e i n t r a p r e s a è q u e l l a g i u s t a : « N e s s u n o v u o l e e s c l u d e r e n e s s u n o . P o i , s e q u a l c u n o v u o l e f a r e p o l e m i c a c o n T r u m p s o l o p e r c h é è T r u m p , è l i b e r o d i f a r l o . N o i s i a m o q u i p e r v a l u t a r e l e c o s e c o n c r e t e e c i ò c h e s i p u ò f a r e p e r c o s t r u i r e l a p a c e i n P a l e s t i n a » . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , l a C a s a B i a n c a h a a n n u n c i a t o i n v e s t i m e n t i p e r d i e c i m i l i a r d i d i d o l l a r i , m e n t r e a l t r i P a e s i h a n n o p r o m e s s o c o n t r i b u t i f i n o a s e t t e m i l i a r d i . A n c h e l ’ I t a l i a , h a s p i e g a t o T a j a n i , s t a v a l u t a n d o u n a s e r i e d i f i n a n z i a m e n t i p e r G a z a , i n d i p e n d e n t i d a l B o a r d o f P e a c e . I n o l t r e , i l g o v e r n o i t a l i a n o p a r t e c i p e r à a l l a f o r m a z i o n e d e l l a p o l i z i a p a l e s t i n e s e a G a z a c o n l a p r e s e n z a d e i C a r a b i n i e r i . N o n s o n o i n v e c e a l l o s t u d i o u l t e r i o r i i p o t e s i d i p r e s e n z a m i l i t a r e . « O g g i s i è p a r l a t o s o l o d i G a z a » , h a p r e c i s a t o i l m i n i s t r o . « A l t r i t e m i n o n s o n o s t a t i a f f r o n t a t i » . S u l l a p o s s i b i l i t à d i u n a t t a c c o a m e r i c a n o c o n t r o l ’ I r a n g i à n e l f i n e s e t t i m a n a , T a j a n i h a p r e f e r i t o n o n c o m m e n t a r e : « I p e r i o d i i p o t e t i c i n o n v a n n o m a i c o m m e n t a t i . B i s o g n a p a r l a r e d e l l e c o s e q u a n d o a c c a d o n o . M i a u g u r o c h e s i p o s s a n o t r o v a r e a c c o r d i s e n z a r i a p r i r e u n c o n f l i t t o n e l l a r e g i o n e e c h e i c o l l o q u i i n c o r s o p o s s a n o a n d a r e a b u o n f i n e » . I l v i c e p r e m i e r h a e s p r e s s o p r e o c c u p a z i o n e p e r i l p r o g r a m m a n u c l e a r e i r a n i a n o : « S e l ’ I r a n d o v e s s e p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a d e l l a b o m b a a t o m i c a , s a r e b b e d i f f i c i l e t r o v a r e u n a c c o r d o e r a p p r e s e n t e r e b b e u n a m i n a c c i a » . E h a c o n c l u s o : « S e l ’ I r a n è q u e l l o c h e s t r a p p a l a f o t o g r a f i a d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e d e g l i a l t r i c a p i d i S t a t o e u r o p e i , è u n I r a n c h e c i p r e o c c u p a . M i a u g u r o i n v e c e c h e s c e l g a l a v i a d e l d i a l o g o , d e l c o n f r o n t o e r i n u n c i a l l ’ a r m a m e n t o n u c l e a r e » .