R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D a o l t r e 7 0 a n n i c i d e d i c h i a m o a l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , m e t t e n d o i n c a m p o c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e u n a f o r t e p a s s i o n e c o n u n o b i e t t i v o p r e c i s o : m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e l a p r o g n o s i d e i p a z i e n t i . N e l c o r s o d e l t e m p o a b b i a m o s v i l u p p a t o f a r m a c i i n n o v a t i v i , s p e s s o i p r i m i c o n s p e c i f i c i m e c c a n i s m i d ’ a z i o n e n e l l e r i s p e t t i v e a r e e t e r a p e u t i c h e . O g g i i l n o s t r o i m p e g n o s i c o n c e n t r a a n c h e s u l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a , u n a m a l a t t i a d e b i l i t a n t e c h e p u ò a u m e n t a r e i l r i s c h i o d i m o r t e i m p r o v v i s a e c h e , p u r t r o p p o , p u ò m a n i f e s t a r s i a n c h e i n e t à g i o v a n e . N e g l i a n n i c i s i a m o o c c u p a t i s o p r a t t u t t o d e l l a p r e v e n z i o n e d e l t r o m b o e m b o l i s m o v e n o s o , d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l t r a t t a m e n t o d e l l a t r o m b o s i a r t e r i o s a , d e l l e m a l a t t i e m e t a b o l i c h e e d e l l ’ i p e r t e n s i o n e " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e A l e s s a n d r o B i g a g l i , S e n i o r C o u n t r y M e d i c a l D i r e c t o r d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b , d u r a n t e l ’ a n n u n c i o – o g g i a R o m a – d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i m a v a c a m t e n p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a ( C m i o ) s i n t o m a t i c a ( c l a s s e I I - I I I s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e N Y H A ) i n p a z i e n t i a d u l t i n e i q u a l i l a t e r a p i a s t a n d a r d r i s u l t a i n s u f f i c i e n t e . " P i ù r e c e n t e m e n t e a b b i a m o e s t e s o l a n o s t r a r i c e r c a e i l n o s t r o s v i l u p p o p r o p r i o a l l e m i o c a r d i o p a t i e i p e r t r o f i c h e o s t r u t t i v e , e c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e i n q u e s t ’ a r e a i n t e g r a n d o i n o s t r i s f o r z i a n c h e c o n q u e l l i s u l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o . I l n o s t r o o b i e t t i v o r i m a n e s e m p r e l o s t e s s o : m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e c a m b i a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d i m a l a t t i e i m p o r t a n t i c o m e l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a " h a p o i c o n c l u s o .