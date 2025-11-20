R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I e r i , 1 9 n o v e m b r e p r e s s o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , v i a M i c h e l a n g e l o C a e t a n i , 3 2 , R o m a , è s t a t o o s p i t a t o l ’ e v e n t o : ' I l S o g n o A m e r i c a n o . I l B a s k e t , L ’ I t a l i a e l ’ N b a ' . S o n o i n t e r v e n u t i V a l e r i o B i a n c h i n i , e x a l l e n a t o r e p r o f e s s i o n i s t a d i p a l l a c a n e s t r o ; L u i g i D a t o m e , e x g i o c a t o r e p r o f e s s i o n i s t a N b a ; M a u r i z i o G h e r a r d i n i , P r e s i d e n t e L e g a b a s k e t ; E t t o r e M e s s i n a , a l l e n a t o r e p r o f e s s i o n i s t a d i p a l l a c a n e s t r o ; C e c i l i a Z a n d a l a s i n i , g i o c a t r i c e p r o f e s s i o n i s t a d i p a l l a c a n e s t r o ; M a t t e o Z u r e t t i , N b p a C h i e f P l a y e r E x p e r i e n c e O f f i c e r . H a n n o m o d e r a t o M a u r o R u f i n i , F o n d a t o r e e P r e s i d e n t e d e l p r e m i o ' L a R e t i n a d ’ O r o ' e U g o F r a n c i c a N a v a , g i o r n a l i s t a s p o r t i v o . “ È u n p o ' p r e s t o p e r d i r e c h e l ’ N b a s t a s o g n a n d o l ’ E u r o p a ? “ Q u e s t a l a d o m a n d a c h e c i s i p o n e i n u n i n c o n t r o t r a e c c e l l e n z e e u r o p e e c h e h a n n o p o r t a t o l a l o r o p r o f e s s i o n a l i t à , e s p e r i e n z a e c o n o s c e n z e t e c n i c h e n e l l a l e g a p r o f e s s i o n i s t i c a d i p a l l a c a n e s t r o p i ù i m p o r t a n t e d e l N o r d A m e r i c a . A l l a d o m a n d a : “ S o g n a v i L ’ N b a d a p i c c o l o ? ” L u i g i D a t o m e r i s p o n d e : “ E r a u n a r e a l t à t a l m e n t e l o n t a n a c h e n e m m e n o l a i m m a g i n a v i e n o n a v r e s t i m a i p e n s a t o d i p o t e r l a r a g g i u n g e r e ” . I n v e c e , c o l d u r o l a v o r o , l a h a r a g g i u n t a n e l 2 0 1 3 , c o m e a d e s s o s i a u g u r a p o s s a n o a r r i v a r c i a n c h e l e n u o v e p r o m e s s e i t a l i a n e d e l B a s k e t , i l p r i m a p o s s i b i l e . U n p u b b l i c o d i e s p e r t i e c u r i o s i h a r e s o l ’ e v e n t o a n c o r a p i ù c o i n v o l g e n t e .