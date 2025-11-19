R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I b a m b i n i d o r m o n o m e n o , s i m u o v o n o m e n o , p a r l a n o m e n o . E s o n o p i ù a n s i o s i e s o l i . È i l p r e z z o i n v i s i b i l e d e l l a v i t a d i g i t a l e c h e e n t r a t r o p p o p r e s t o n e l l e c a s e e n e i g i o c h i . E g l i s t u d i p i ù r e c e n t i m o s t r a n o q u a n t o q u e s t o ‘ p r e z z o ’ s i a c o n c r e t o g i à d a l l a p r i m a i n f a n z i a : 3 0 m i n u t i i n p i ù a l g i o r n o d i u s o d e i d i s p o s i t i v i d i g i t a l i p o s s o n o r a d d o p p i a r e i l r i s c h i o d i r i t a r d o d e l l i n g u a g g i o n e i b a m b i n i s o t t o i 2 a n n i ; o g n i o r a a g g i u n t i v a d i s c h e r m i r i d u c e i l s o n n o d i c i r c a 1 5 m i n u t i n e i b a m b i n i t r a 3 e 5 a n n i ; o l t r e 5 0 m i n u t i a l g i o r n o d i s c h e r m i s i a s s o c i a n o a u n m a g g i o r r i s c h i o d i i p e r t e n s i o n e p e d i a t r i c a . E g i à t r a i 3 e i 6 a n n i a q u e l l o d i s o v r a p p e s o . L a S o c i e t à i t a l i a n a d i P e d i a t r i a ( S i p ) t o r n a a p a r l a r e d i b a m b i n i e d i g i t a l e c o n d a t i a g g i o r n a t i e r a c c o m a n d a z i o n i p i ù s t r i n g e n t i : o g n i a n n o g u a d a g n a t o s e n z a d i g i t a l e è u n i n v e s t i m e n t o s u l l a s a l u t e m e n t a l e , e m o t i v a , c o g n i t i v a e r e l a z i o n a l e d e i b a m b i n i . I n u o v i d a t i e l e n u o v e r a c c o m a n d a z i o n i , e l a b o r a t e d a l l a C o m m i s s i o n e s u l l e D i p e n d e n z e d i g i t a l i S i p , v e n g o n o p r e s e n t a t e o g g i , 1 9 n o v e m b r e 2 0 2 5 , a l S e n a t o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a P e d i a t r i a 2 0 2 5 d e d i c a t i a l t e m a ' I l b a m b i n o d i g i t a l e ' , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l b a m b i n o e d e l l ’ a d o l e s c e n t e . L ’ i n i z i a t i v a , p r o m o s s a d a l s e n a t o r e M a r c o M e l o n i , r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , p e d i a t r i , p s i c o l o g i , r a p p r e s e n t a n t i d e i m e d i a e d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i p e r r i f l e t t e r e s u o p p o r t u n i t à e r i s c h i d e l l a c r e s c i t a n e l l ’ e r a d e l d i g i t a l e e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . D o p o l e p r i m e r a c c o m a n d a z i o n i d e l 2 0 1 8 e d e l 2 0 1 9 , l a S i p h a c o n d o t t o u n a n u o v a r e v i s i o n e s i s t e m a t i c a d e l l a l e t t e r a t u r a i n t e r n a z i o n a l e , a n a l i z z a n d o o l t r e 6 . 8 0 0 s t u d i , d i c u i 7 8 i n c l u s i n e l l ’ a n a l i s i f i n a l e . I l l a v o r o a g g i o r n a l e e v i d e n z e s u g l i e f f e t t i d e l l ’ u s o d i s m a r t p h o n e , t a b l e t , v i d e o g i o c h i , s o c i a l m e d i a s u l l a s a l u t e f i s i c a , c o g n i t i v a , m e n t a l e e r e l a z i o n a l e d e i m i n o r i . “ L ’ e s p e r i e n z a d e l l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 h a a u m e n t a t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l ’ e s p o s i z i o n e d e i m i n o r i a g l i s c h e r m i – s p i e g a i l p r e s i d e n t e S i p R i n o A g o s t i n i a n i – c o n u n t e m p o m e d i o g i o r n a l i e r o c r e s c i u t o d i 4 – 6 o r e , r a d d o p p i a t o r i s p e t t o a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i c i . Q u e s t o c a m b i a m e n t o h a r e s o a n c o r a p i ù n e c e s s a r i o u n a g g i o r n a m e n t o d e l l e p r e c e d e n t i r a c c o m a n d a z i o n i " . E l a b o r a t e d a p e d i a t r i , p s i c o l o g i e d e s p e r t i , l e n u o v e r a c c o m a n d a z i o n i , f r u t t o d i u n a r e v i s i o n e d e l l a l e t t e r a t u r a , d e l i n e a n o u n p e r c o r s o e d u c a t i v o c o n d i v i s o p e r f a m i g l i e , s c u o l e e p r o f e s s i o n i s t i , p e r a c c o m p a g n a r e b a m b i n i e a d o l e s c e n t i v e r s o u n u s o e q u i l i b r a t o e r i s p e t t o s o d e i t e m p i d i s v i l u p p o . I n n a n z i t u t t o : 1 . E v i t a r e l ’ a c c e s s o n o n s u p e r v i s i o n a t o a i n t e r n e t p r i m a d e i 1 3 a n n i p e r i r i s c h i l e g a t i a l l ’ e s p o s i z i o n e a c o n t e n u t i i n a p p r o p r i a t i . 2 . R i n v i a r e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l o s m a r t p h o n e p e r s o n a l e a l m e n o f i n o a i 1 3 a n n i p e r p r e v e n i r e c o n s e g u e n z e s u l l o s v i l u p p o c o g n i t i v o , e m o t i v o e r e l a z i o n a l e . 3 . R i t a r d a r e i l p i ù p o s s i b i l e l ’ u s o d e i s o c i a l m e d i a , a n c h e s e c o n s e n t i t i p e r l e g g e . 4 . E v i t a r e l ’ u s o d e i d i s p o s i t i v i d u r a n t e i p a s t i e p r i m a d i a n d a r e a d o r m i r e . 5 . I n c e n t i v a r e a t t i v i t à a l l ’ a p e r t o , s p o r t , l e t t u r a e g i o c o c r e a t i v o . 6 . M a n t e n e r e s u p e r v i s i o n e , d i a l o g o e s t r u m e n t i d i c o n t r o l l o c o s t a n t i i n t u t t e l e f a s c e d ’ e t à . È i m p o r t a n t e , r a c c o m a n d a i n o l t r e l a S i p , p r o m u o v e r e a s c u o l a l ’ e d u c a z i o n e d i g i t a l e c o n s a p e v o l e , m e n t r e i p e d i a t r i d o v r e b b e r o v a l u t a r e r e g o l a r m e n t e l e a b i t u d i n i d i g i t a l i d e i b a m b i n i e f o r n i r e c o n s u l e n z a p r e v e n t i v a a l l e f a m i g l i e . C o n f e r m a t e l e r a c c o m a n d a z i o n i g i à e m a n a t e n e l 2 0 1 8 : n i e n t e d i s p o s i t i v i s o t t o i d u e a n n i , l i m i t a r l i a m e n o d i u n ’ o r a a l g i o r n o t r a i 2 e i 5 a n n i e a m e n o d i d u e o r e d o p o i 5 a n n i , s o t t o i l c o n t r o l l o d e l l ’ a d u l t o . I l c e r v e l l o d e i r a g a z z i h a b i s o g n o d i t e m p o , n o n d i s c h e r m i , i l m o n i t o d e g l i e s p e r t i . " L ’ e t à p e d i a t r i c a è u n a f a s e d i s t r a o r d i n a r i a v u l n e r a b i l i t à e c r e s c i t a : i l c e r v e l l o c o n t i n u a a f o r m a r s i e a r i o r g a n i z z a r s i p e r t u t t a l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a - p r e c i s a A g o s t i n i a n i - . U n a s t i m o l a z i o n e d i g i t a l e p r e c o c e e p r o l u n g a t a p u ò a l t e r a r e a t t e n z i o n e , a p p r e n d i m e n t o e r e g o l a z i o n e e m o t i v a . P o s t i c i p a r e l ’ a c c e s s o a u t o n o m o a I n t e r n e t e l ’ e t à d e l p r i m o s m a r t p h o n e a l m e n o f i n o a i 1 3 a n n i è u n i n v e s t i m e n t o i n s a l u t e , e q u i l i b r i o e r e l a z i o n i . D o b b i a m o r e s t i t u i r e a i b a m b i n i t e m p o p e r a n n o i a r s i , p e r m u o v e r s i , p e r g i o c a r e e p e r d o r m i r e . L a p r e s e n z a e l ’ e s e m p i o d e g l i a d u l t i r e s t a n o l a p r i m a f o r m a d i p r e v e n z i o n e d i g i t a l e " . I l c o n s i g l i o d e l l a S i p è ' m e n o s c h e r m i , p i ù e s p e r i e n z e r e a l i ' . " N e i b a m b i n i s o t t o i 1 3 a n n i l ’ e c c e s s o d i s c h e r m i è a s s o c i a t o a r i t a r d i d e l l i n g u a g g i o , c a l o d e l l ’ a t t e n z i o n e e p e g g i o r a m e n t o d e l s o n n o . N e g l i a d o l e s c e n t i v e d i a m o c r e s c e r e a n s i a , i s o l a m e n t o , d i p e n d e n z a d a i s o c i a l e p e r d i t a d i a u t o s t i m a - s p i e g a E l e n a B o z z o l a , c o o r d i n a t r i c e d e l l a C o m m i s s i o n e D i p e n d e n z e D i g i t a l i S i p - O g n i o r a p a s s a t a d a v a n t i a u n o s c h e r m o è u n ’ o r a s o t t r a t t a a l g i o c o , a l l o s p o r t , a l l a c r e a t i v i t à . N o n s e r v e d e m o n i z z a r e l a t e c n o l o g i a , m a i n s e g n a r e a u s a r l a c o n m i s u r a e c o n s a p e v o l e z z a . P i ù e s p e r i e n z e r e a l i , m e n o d i g i t a l e n o n s u p e r v i s i o n a t o : è q u e s t a l a v e r a s f i d a e d u c a t i v a d i o g g i " . L a r e v i s i o n e S i s c o n f e r m a c h e l ’ e c c e s s o d i t e m p o d a v a n t i a g l i s c h e r m i i n f l u i s c e s u p i ù a s p e t t i d e l l a s a l u t e : o b e s i t à e r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e , s v i l u p p o c o g n i t i v o , s o n n o , s a l u t e m e n t a l e , d i p e n d e n z e d i g i t a l i , v i s t a , c y b e r b u l l i s m o e s e s s u a l i t à o n l i n e . O b e s i t à : s e c o n d o a l c u n i s t u d i – e v i d e n z i a n o d a l l a S i p - s o t t o i 1 3 a n n i , a n c h e u n ’ e s p o s i z i o n e s u p e r i o r e a u n ’ o r a a l g i o r n o p u ò e s s e r e u n f a t t o r e d i r i s c h i o , m e n t r e o l t r e d u e o r e a l g i o r n o d i s c h e r m o a u m e n t a n o d e l 6 7 % i l r i s c h i o d i s o v r a p p e s o o o b e s i t à n e g l i a d o l e s c e n t i r i s p e t t o a i c o e t a n e i c o n e s p o s i z i o n e i n f e r i o r e , a n c h e p e r e f f e t t o d e l l a s e d e n t a r i e t à e d e l m a r k e t i n g a l i m e n t a r e d i g i t a l e . S v i l u p p o c o g n i t i v o : l ’ e s p o s i z i o n e p r e c o c e a i d i s p o s i t i v i d i g i t a l i p u ò i n t e r f e r i r e c o n i p r o c e s s i d i a p p r e n d i m e n t o e l i n g u a g g i o . G l i s t u d i d i n e u r o i m a g i n g m o s t r a n o m o d i f i c h e n e l l e a r e e c e r e b r a l i l e g a t e a l l ’ a t t e n z i o n e e a l l a c o m p r e n s i o n e . S o n n o : l ’ 8 9 % d e g l i a d o l e s c e n t i – r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - d o r m e c o n i l c e l l u l a r e i n c a m e r a , f a v o r e n d o d e p r i v a z i o n e c r o n i c a d i s o n n o . S a l u t e m e n t a l e : u n u s o i n t e n s i v o d e i d i s p o s i t i v i è c o r r e l a t o a d a n s i a , s i n t o m i d e p r e s s i v i e m i n o r e a u t o s t i m a . L e a d o l e s c e n t i r i s u l t a n o p i ù v u l n e r a b i l i a g l i e f f e t t i d e l l a c o m p a r a z i o n e s o c i a l e e a l ‘ F e a r o f M i s s i n g O u t ’ . D i p e n d e n z e d i g i t a l i : l a p r e v a l e n z a d e l l ’ i n t e r n e t g a m i n g d i s o r d e r v a r i a d a l l ’ 1 , 7 % a l 1 0 , 7 % ; l ’ u s o p r o b l e m a t i c o d e l l o s m a r t p h o n e – o s s e r v a n o i p e d i a t r i - r i g u a r d a f i n o a l 2 0 % d e i g i o v a n i , c o n a l t e r a z i o n i c e r e b r a l i s i m i l i a q u e l l e o s s e r v a t e n e l l e d i p e n d e n z e d a n i c o t i n a . N o n è t u t t o . C ’ è a n c h e l a q u e s t i o n e S a l u t e v i s i v a : a u m e n t a n o i c a s i d i a f f a t i c a m e n t o v i s i v o , s e c c h e z z a o c u l a r e e m i o p i a p r e c o c e , a g g r a v a t i d a l l a s c a r s a e s p o s i z i o n e a l l a l u c e n a t u r a l e . P e r n o n C a p i t o l o a p a r t e m e r i t a i l C y b e r b u l l i s m o e v i o l e n z a o n l i n e , i n a u m e n t o a n c h e t r a i p i ù p i c c o l i ( + 2 6 % t r a 1 0 e 1 3 a n n i ) – f a n n o n o t a r e d a l l a S i p - L e v i t t i m e p r e s e n t a n o u n r i s c h i o t r i p l o d i i d e a z i o n e s u i c i d a r i a . L ’ e s p o s i z i o n e a c o n t e n u t i v i o l e n t i o s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t i a u m e n t a a g g r e s s i v i t à e d i s a g i o e m o t i v o . I n f i n e , S e s s u a l i t à o n l i n e e p o r n o g r a f i a : l ’ e s p o s i z i o n e p r e c o c e a l l a p o r n o g r a f i a o n l i n e è i n a u m e n t o – a v v e r t o n o g l i s p e c i a l i s t i - e s i a s s o c i a a c o m p o r t a m e n t i s e s s u a l i a r i s c h i o . D a q u i l e ' 7 P c h e a i u t a n o a c r e s c e r e ' , o v v e r o l e r a c c o m a n d a z i o n i d e l l a S i p p e r u n u s o s a n o d e l d i g i t a l e : 1 . p o s t i c i p a r e i l p i ù p o s s i b i l e l ’ e s p o s i z i o n e d i g i t a l e ; 2 . p r o t e g g e r e c o r p o e m e n t e p e r t u t e l a r e s v i l u p p o c o g n i t i v o , v i s t a e s o n n o ; 3 . p r o m u o v e r e e s p e r i e n z e r e a l i ( g i o c o , s p o r t , a r t e , m u s i c a ) p e r r a f f o r z a r e l ’ e m p a t i a ; 4 . p r e s e r v a r e l a c e n t r a l i t à d e l l ’ a d u l t o c h e v u o l d i r e d i a l o g a r e e d a r e l ’ e s e m p i o c o n c o m p o r t a m e n t i d i g i t a l i e q u i l i b r a t i ; 5 . p o r r e r e g o l e c h i a r e , s t a b i l i r e l i m i t i p r e c i s i ( n i e n t e d i s p o s i t i v i i n c a m e r a d a l e t t o ) ; 6 . P a r t e c i p a r e a l l ’ e d u c a z i o n e d i g i t a l e , p a r l a r e a p e r t a m e n t e d i c y b e r b u l l i s m o , p o r n o g r a f i a , v i o l e n z a e d i p e n d e n z a d i g i t a l e ; 7 . P r e v e n i r e r i s c h i e d i p e n d e n z e . L a t e c n o l o g i a è u n o s t r u m e n t o s t r a o r d i n a r i o , m a d e v e e n t r a r e n e l l a v i t a d e i r a g a z z i a l m o m e n t o g i u s t o , q u a n d o h a n n o l a m a t u r i t à p e r g e s t i r l a . A c c o m p a g n a r l i i n q u e s t o p e r c o r s o è u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a t r a f a m i g l i e , s c u o l a e p e d i a t r i .