R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o d d i s f a z i o n e d a p a r t e d e l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a d e l G n l r a p p r e s e n t a t a d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a p e r l ’ a v v e n u t a p u b b l i c a z i o n e o g g i d e l d e c r e t o d e l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , d a t a t o 2 4 o t t o b r e , c h e d e f i n i s c e c r i t e r i d i r i p a r t o d e l F o n d o d a 5 9 0 m i l i o n i d i e u r o p e r l a s t r a t e g i a d i m o b i l i t à p e s a n t e s o s t e n i b i l e . I l d e c r e t o e r a m o l t o a t t e s o d a l c o m p a r t o p e r c h é s t a b i l i s c e l ' e n t i t à d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l r i n n o v o d e l p a r c o v e i c o l a r e p e r i l s e t t o r e d e l l ’ a u t o t r a s p o r t o m e r c i n e l q u i n q u e n n i o 2 0 2 7 - 2 0 3 1 . " I l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o o b i e t t i v o è i l r i s u l t a t o d i u n ' i n t e n s a e p r o f i c u a a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e c o n f r o n t o t e c n i c o p o r t a t a a v a n t i c o n d e t e r m i n a z i o n e a n c h e d a l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e , i n s i n e r g i a c o n l e a s s o c i a z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e A n f i a e A n i t a " c o m m e n t a M a t t e o C i m e n t i , P r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a . " E s p r i m i a m o v i v o a p p r e z z a m e n t o – s o t t o l i n e a C i m e n t i – p e r l ’ o p e r a t o d e l M i n i s t r o S a l v i n i e d e l l e c o m p e t e n t i D i r e z i o n i d e l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i . I l l o r o l a v o r o h a p e r m e s s o d i t r a d u r r e i n r e a l t à u n a v i s i o n e s t r u t t u r a l e d e l s o s t e g n o a l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i " . " I l d e c r e t o – a g g i u n g e C o s t a n t i n o A m a d e i , P r e s i d e n t e d e l G r u p p o G n l d i A s s o g a s l i q u i d i - r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o d e c i s i v o n e l l ’ o p e r a d i r a p p r e s e n t a n z a d e l s e t t o r e d e l G n l , a t t i v i t à c h e a b b i a m o a v v i a t o o l t r e d i e c i a n n i f a . L ’ a d o z i o n e d i u n a p r o g r a m m a z i o n e p l u r i e n n a l e e s t r u t t u r a l e d e i f o n d i r i s p o n d e p i e n a m e n t e a l l e i s t a n z e p r e s e n t a t e d a l l ’ A s s o c i a z i o n e a p i ù r i p r e s e a l d e c i s o r e p u b b l i c o . I l p r o v v e d i m e n t o – c o n t i n u a A m a d e i - c o n t r i b u i r à i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l a r i p r e s a s o s t a n z i a l e d e l l e i m m a t r i c o l a z i o n i d i m e z z i p e s a n t i a l i m e n t a t i a G n l e b i o G n l , c a r b u r a n t i i m m e d i a t a m e n t e d i s p o n i b i l i e t e c n o l o g i c a m e n t e m a t u r i , d e c i s i v i p e r l a p o l i t i c a e n e r g e t i c a n a z i o n a l e e p e r i l c o n s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i e u r o p e i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t r a s p o r t o p e s a n t e " . P r o p r i o p e r g a r a n t i r e c h e l a m i s u r a s i a i n d i r i z z a t a a l r i n n o v o d e l p a r c o a f a v o r e d e i c a r b u r a n t i a l t e r n a t i v i , i n v i s t a d e i f u t u r i p a s s a g g i n o r m a t i v i , A s s o g a s l i q u i d i r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i p r e v e d e r e , n e i p r o s s i m i d e c r e t i a t t u a t i v i , s p e c i f i c h e p r e m i a l i t à p e r l e i m p r e s e d i a u t o t r a s p o r t o c h e s c e l g o n o v i r t u o s a m e n t e d i i n v e s t i r e n e l r i n n o v o d e l l a f l o t t a c o n m e z z i a l i m e n t a t i a G n l e b i o G n l . " S i a m o c e r t i – c o n c l u d e A m a d e i - c h e a n c h e n e l l a s u c c e s s i v a f a s e a t t u a t i v a n o n m a n c h e r à l ’ a t t e n z i o n e d e l M i n i s t e r o d e i T r a s p o r t i e d e l G o v e r n o t u t t o , v e r s o l e I m p r e s e i m p e g n a t e a i n v e s t i r e n e l l a c r e s c i t a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d e i m e z z i a l i m e n t a t i a G n l e b i o G n l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i s t o c c a g g i o e d i s t r i b u z i o n e d i t a l i c a r b u r a n t i , u n a v e r a e c c e l l e n z a i n d u s t r i a l e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " .