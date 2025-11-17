R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o d i d e s t r a o r m a i s i è r i d o t t o a f a r e a f f i d a m e n t o s o l o s u g l i a n n u n c i : p r o m e s s e e l e t t o r a l i s e n z a s o s t a n z a . U l t i m a m e n t e , a b b i a m o a s s i s t i t o a l l ' e n n e s i m o t e n t a t i v o d i " s a l v a r e " l a s i t u a z i o n e c o n d i c h i a r a z i o n i s u c o n d o n i e d i l i z i e p e n s i o n i m i n i m e a l S u d d a p a g a r e c o n f o n d i e u r o p e i ( c o s a c h e n o n s i p u ò f a r e ) . M a n o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e c h e s o l o u n a s e t t i m a n a f a i n s e d e d i l e g g e d i b i l a n c i o è s t a t o a p p r o v a t o u n m i s e r o a u m e n t o d i 2 3 e u r o a l l ' a n n o p e r l e p e n s i o n i m i n i m e . M a c h i p e n s a n o d i p r e n d e r e i n g i r o ? " . C o s ì T o n i R i c c i a r d i , v i c e p r e s i d e n t e d e l P d a l l a C a m e r a . " S i a m o o r m a i a l l a f a s e f i n a l e d e l t e a t r o d e l l ' a s s u r d o , d o v e , p e r l a p a u r a d i p e r d e r e c o n s e n s i i n V e n e t o , s i i n v e n t a n o a d d i r i t t u r a l a f i r m a d e l l e p r e - i n t e s e p e r l ' a u t o n o m i a . Q u e s t o è u n c h i a r o s e g n o d i c o m e i l g o v e r n o s t i a c e r c a n d o d i r a s s i c u r a r e g l i e l e t t o r i d e l n o r d , m a s e n z a c o n c r e t e z z a e c o n p r o m e s s e v u o t e . D e l r e s t o , l a c o m p e t i z i o n e t r a l e g a e F d I p o r t a o r m a i a q u e s t a p e n o s a t e l e v e n d i t a q u o t i d i a n a . S i a m o i n p i e n o s i t u a z i o n i s m o . N o n s a n n o p i ù c h e i n v e n t a r s i . C i ò c h e e m e r g e c o n c h i a r e z z a è l a n e c e s s i t à d i u n a r i s p o s t a f o r t e e c o m p a t t a d a l M e z z o g i o r n o . È a r r i v a t o i l m o m e n t o d i o p p o r s i i n m a n i e r a d e t e r m i n a t a a u n g o v e r n o c h e c o n t i n u a a g i o c a r e c o n l e p r o m e s s e , s e n z a a f f r o n t a r e i v e r i p r o b l e m i d e l P a e s e . L ' a u t o n o m i a n o n p a s s e r à e n e l f r a t t e m p o s o n o c e r t o c h e i l V e n e t o c i r i s e r v e r à d e l l e s o r p r e s e " .