R o m a , 1 7 n o v . A d n k r o n o s ) - " L a p r e - i n t e s a t r a S t a t o e R e g i o n e P i e m o n t e c h e s a r à f i r m a t a m e r c o l e d ì d a l m i n i s t r o C a l d e r o l i e d a l g o v e r n a t o r e C i r i o r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o v e r s o l a c o n c r e t a a p p l i c a z i o n e d e l l ' A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , r i s u l t a t o f o r t e m e n t e p e r s e g u i t o d a l l a L e g a a s u p p o r t o d e l l o s v i l u p p o d e i n o s t r i t e r r i t o r i e , r i c o r d i a m o l o , p r e v i s t o d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . P r o t e z i o n e c i v i l e , p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e i n t e g r a t i v a , p r o f e s s i o n i , c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a i n a m b i t o s a n i t a r i o s o n o l e p r i m e q u a t t r o m a t e r i e ( l e p r i m e t r e n o n L e p , l a q u a r t a L e p ) s u c u i i l P i e m o n t e è a l l a v o r o d a t e m p o , i n p a r a l l e l o a V e n e t o , L o m b a r d i a e L i g u r i a . A u t o n o m i a e s u s s i d i a r i e t à s o n o u n v a n t a g g i o p e r t u t t i , e u n a f o r m a d i r i e q u i l i b r i o i m p o r t a n t e p e r u n a r e g i o n e c o m e i l P i e m o n t e , c h e v a n t a n e i c o n f r o n t i d e l l o S t a t o u n r e s i d u o f i s c a l e a n n u o d i c i r c a 1 0 m i l i a r d i d i e u r o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l l a C a m e r a e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a i n P i e m o n t e R i c c a r d o M o l i n a r i . " N o n s o l o : u n a v o l t a o t t e n u t a l ’ A u t o n o m i a , l ’ o b i e t t i v o d e v e e s s e r e t r a s f o r m a r e l ’ I t a l i a i n u n o S t a t o f e d e r a l e , c o n u n n u m e r o m a g g i o r e d i c o m p e t e n z e l e g i s l a t i v e e s c l u s i v e p e r l e r e g i o n i e u n o S t a t o s e m p r e p i ù s n e l l o . A v v i c i n a r e l e d e c i s i o n i s e m p r e d i p i ù a i c i t t a d i n i e a i t e r r i t o r i è l a n o s t r a m i s s i o n e . Q u e s t o è u n p a s s a g g i o c h e a r r i v a d o p o a n n i d i b a t t a g l i e p a r l a m e n t a r i d e l n o s t r o g r u p p o , d o p o d u e r e f e r e n d u m i n L o m b a r d i a e V e n e t o , d o p o s v a r i a t i t e n t a t i v i s e m p r e b l o c c a t i d a l l o S t a t o c e n t r a l e . G r a z i e a l m i n i s t r o C a l d e r o l i e a l s e g r e t a r i o S a l v i n i p e r a v e r c i p o r t a t o f i n q u i . E u n p e n s i e r o a U m b e r t o B o s s i , a c u i t u t t i n o i c i i s p i r i a m o n e l l a n o s t r a b a t t a g l i a a u t o n o m i s t a " , c o n c l u d e .