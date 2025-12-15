R o m a , 1 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - E ' u n a r e t r o m a r c i a p a r z i a l e q u e l l a c h e p o t r e b b e a r r i v a r e d o m a n i d a B r u x e l l e s d o v e l a C o m m i s s i o n e p o t r e b b e c a n c e l l a r e l o s t o p i n t e g r a l e a l l a v e n d i t a d i m o t o r i a c o m b u s t i o n e i n t e r n a d o p o i l 2 0 3 5 : s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a i l F i n a n c i a l T i m e s , i n f a t t i , a l l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e v e r r e b b e c o n s e n t i t o d i c o n t i n u a r e a p r o d u r r e u n n u m e r o ' l i m i t a t o ' d i a u t o a b e n z i n a e d i e s e l d o p o l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l d i v i e t o . L a r e v i s i o n e p r o p o s t a p e r m e t t e r e b b e - s e c o n d o f o n t i - a l l a c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e d i c o m m e r c i a l i z z a r e v e t t u r e f i n o a u n l i v e l l o d i e m i s s i o n i p a r i a l 1 0 % d i q u e l l o d e l 2 0 2 1 , a c o n d i z i o n e c h e r i s p e t t i n o d e t e r m i n a t e c o n d i z i o n i . F r a q u e s t e , l ' u t i l i z z o d i a c c i a i o e c o l o g i c o p e r l a p r o d u z i o n e d i v e i c o l i e i l r i c o r s o a i r a n g e e x t e n d e r , p i c c o l i m o t o r i a b e n z i n a d i ' r i s e r v a ' c h e i n p r e c e d e n z a s a r e b b e r o s t a t i v i e t a t i a p a r t i r e d a l 2 0 3 5 . I l q u o t i d i a n o r i p o r t a c o m e n o n c i s i a a n c o r a u n a f o r m u l a z i o n e e s a t t a d e l l e c o n d i z i o n i . L a m o s s a d e l l ' U E - s e g n a l a i l F T - p o t r e b b e a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l g o v e r n o l a b u r i s t a b r i t a n n i c o a f f i n c h é s e g u a l ' e s e m p i o d i B r u x e l l e s , a n c h e s e i l R e g n o U n i t o h a d i r e c e n t e c o n f e r m a t o i p i a n i p e r s p o s t a r e s u m o d e l l i e l e t t r i c i t u t t e l e v e n d i t e d i a u t o n u o v e a p a r t i r e d a l 2 0 3 5 . L a C o m m i s s i o n e a v e v a i p o t i z z a t o u n r i e s a m e d e l l e n o r m e n e l 2 0 2 6 , m a h a a n t i c i p a t o l a r e v i s i o n e s o t t o l a p r e s s i o n e d e l s e t t o r e c h e c h i e d e ' f l e s s i b i l i t à ' , a l l a l u c e d i u n a n d a m e n t o d e l l e v e n d i t e d i m o d e l l i a z e r o e m i s s i o n i e d e l p e s a n t e i m p a t t o e c o n o m i c o d i q u e s t a t r a n s i z i o n e . N e l l ' U n i o n e E u r o p e a l e v e n d i t e d i v e i c o l i e l e t t r i c i n e l l ' U E s o n o a u m e n t a t e d e l 2 6 % n e i p r i m i 1 0 m e s i d e l 2 0 2 5 , p o r t a n d o q u e s t i m o d e l l i a u n a q u o t a d e l 1 6 % .