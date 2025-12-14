C a n b e r r a , 1 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o l i z i a d e l N u o v o G a l l e s d e l S u d h a c o n f e r m a t o , i n c o n f e r e n z a s t a m p a , c h e l a c o m u n i t à e b r a i c a d i S y d n e y e r a l ' o b i e t t i v o d e l l a s p a r a t o r i a d i m a s s a a v v e n u t a a B o n d i B e a c h . P r i m a d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a a l c u n e f o n t i a S k y N e w s , l a p o l i z i a h a f a t t o i r r u z i o n e i n u n ' a b i t a z i o n e n e l l a z o n a o c c i d e n t a l e d i S y d n e y . G l i a g e n t i h a n n o a n c h e e s a m i n a t o " d i v e r s i o g g e t t i s o s p e t t i t r o v a t i n e l l e v i c i n a n z e " d i B o n d i B e a c h .