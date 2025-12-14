C a n b e r r a , 1 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o l i z i a d e l N u o v o G a l l e s d e l S u d h a c o n f e r m a t o c h e a l m e n o d i e c i p e r s o n e s o n o m o r t e , t r a c u i u n o d e i d u e a t t e n t a t o r i , i n s e g u i t o a l l a s p a r a t o r i a d i m a s s a a B o n d i B e a c h , a S y d n e y i n A u s t r a l i a . I l s e c o n d o a t t e n t a t o r e è i n c u s t o d i a e d è f e r i t o , h a a g g i u n t o l a p o l i z i a . S o n o i n v e c e 1 2 l e p e r s o n e r i m a s t e f e r i t e , t r a c u i d u e a g e n t i , h a p r e c i s a t o l a p o l i z i a . L a z o n a è s t a t a i s o l a t a e s o n o i n c o r s o o p e r a z i o n i d i b o n i f i c a p e r v e r i f i c a r e l ' e v e n t u a l e p r e s e n z a d i o r d i g n i e s p l o s i v i .